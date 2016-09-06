به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند «رویاهای دم صبح» به بخش مسابقه جشنواره «آنتنا» در سیدنی استرالیا که از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ اکتبر برگزار می شود، راه یافت.

قرار است برای مهرداد اسکویی کارگردان این اثر در دانشگاه سیدنی غربی درباره چگونگی ساخت «رویاهای دم صبح» از ایده تا فیلم نهایی کارگاه آموزشی گذاشته شود.

در این جشنواره فیلم «کلوزآپ» عباس کیارستمی هم شنبه ۱۵ اکتبر ساعت ۱۱ به وقت محلی به نمایش گذاشته می شود.

مستند بلند «رویاهای دم صبح» روایت سرگذشت دختران نوجوانی است که در روزهای پایانی سال برای حکم آزادی خود از کانون اصلاح و تربیت انتظار می‌کشند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از پژوهشگر، کارگردان و تهیه کننده: مهرداد اسکویی، مدیر تصویربرداری: محمد حدادی، تدوینگر: امیر ادیب پرور، طراحی و میکس صدا: حسین مهدوی، صدابردار: پارسا کریمی، مدیر تولید: وحید حاجی لویی، مشاور کارگردان: بابک کریمی، رنگ آمیزی تصاویر: حمیدرضا فطوره چیان، سیندخت رحیمیان، دستیاران کارگردان: علی رضا قاسمی، عطا مهراد، سیاوش جمالی، مدیر پخش بین الملل: نسرین میرشب (کمپانی دریم لب فیلمز).