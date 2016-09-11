بازار روسیه در اولویت صادرات غیرنفتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت، محمود بازاری در ارزیابی روند تجاری میان تهران و مسکو، گفت: بازار روسیه از اهداف اولویت‌دار ایران در حوزه صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات کشاورزی و غذایی است به طوری که در سه سال گذشته در راس سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی و تشویقی دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران قرار داشته است.

وی گفت: در راستای توسعه نفوذ بنگاه‌ها و محصولات کشاورزی و غذایی کشورمان در بازار روسیه اقدامات متعددی از جمله اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، راه‌اندازی خطوط منظم دریایی و هوایی، توافقات قرنطینه‌ای، بهداشتی، گمرکی، بانکی و تجاری با هدف تسهیل مبادلات تجاری بین دو کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، سفارت ایران در مسکو، اتاق ایران و تشکل‌های صادراتی بخش خصوصی انجام شده است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه با تمام اقدامات انجام شده، هنوز میزان صادرات کشورمان به روسیه با اهداف مد نظر فاصله دارد، اظهار داشت: بسترسازی به منظور حضور مستقیم بنگاه‌های توانمند صادراتی در بازار روسیه و تدارک و صدور محصولات مورد نیاز روسیه براساس ذائقه مصرف‌کنندگان و استانداردهای خاص این بازار از مهمترین الزامات گسترش بازار ایران در حوزه‌های کشاورزی و مواد غذایی بازار روسیه است.

بازاری یادآور شد: از آنجا که یکی از اهداف و سیاست‌های اصلی سازمان توسعه تجارت ایران هدایت و حمایت از بنگاه‌های صادراتی برای حضور مستقیم و مستمر در بازارهای هدف از طریق شرکت در نمایشگاه‌های تخصصی بین‌المللی و یا بازدید از این رویدادها است، کشورمان در نمایشگاه مسکو با برنامه‌ریزی وارد شده است.