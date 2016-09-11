به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اسحاق جهانگیری با اعلام این خبر اظهار داشت: آقای روحانی همچنین به ونزوئلا نیز سفر خواهد کرد.

وی افزود: از آنجا که ریاست ایران بر جنبش غیرمتعهدها در حال اتمام است و باید ریاست این جنبش به ونزوئلا تحویل داده شود، رئیس جمهور تصمیم گرفته است با حضور در اجلاس جنبش غیرمتعهدها در ونزوئلا، ریاست این جنبش را به این کشور تحویل دهد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: احتمالا آقای رئیس جمهور به یکی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین نیز سفر خواهد کرد.

شانزدهمین نشست سران جنبش غیرمتعهدها شهریور ۹۱ در تهران برگزار و ریاست این جنبش از مصر به ایران منتقل شد. هفدهمین نشست نیز در ونزوئلا برگزار می‌شود و ایران ریاست این جنبش را به کشور میزبان تحویل خواهد داد.

جنبش غیرمتعهدها بزرگ‌ترین سازمان بین المللی بعد از سازمان ملل متحد است و در حال حاضر ۱۲۰ کشور از آسیا، امریکای لاتین و اروپا در این جنبش عضویت دارند و دو سوم از اعضای سازمان ملل را تشکیل می دهد.

بدعهدی‌های برجامی آمریکا باید به صورت جدی دنبال شود

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بدعهدی‌های برجامی آمریکا گفت: دولت، وزات امور خارجه و سایر بخش‌ها به این موضوع واقف هستند که طرف‌ مقابل بدعهدی دارد و باید حتما به صورت جدی آن را دنبال کنیم.

جهانگیری افزود: مهم‌ترین کمک برجام این بود که فرصتی ایجاد کند تا بتوانیم از این فرصت برای حل مشکلات مهم و پیشرفت اقتصادی کشور استفاده کنیم و ما هم در حال بهره‌برداری از این فرصت هستیم.

وی درباره ششمین جلسه هیئت نظارت براجرای برجام نیز گفت: روسای جمهور و مجلس نیز در این هیئت عضو هستند و اگر گزارشی درباره «بدعهدی‌های برجامی» آمریکا بوده، در آنجا مطرح شده است و ان شاءالله تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند.

پیشتر علی‌اکبر ولایتی عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام از برگزاری ششمین جلسه این هیئت خبر داده و گفته بود: بدعهدی‌های امریکا در اجرای برجام از جمله محورهای جلسه هیئت نظارت بر اجرای برجام خواهد بود. این نشست پنجشنبه گذشته برگزار شد.