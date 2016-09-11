صادرات محصولات و صنایع معدنی ۲ برابر واردات شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ‌ از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۹۵ ارزش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی از ۲.۹ میلیارد دلار عبور کرد این در حالی است که در همین مدت ارزش واردات این محصولات به کشور به ۱.۴ میلیارد دلار رسید.

همچنین ارزش صادرات ۵ ماه امسال در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۹۴ با رشد ۲۳درصدی همراه شد. در ۵ ماه سال قبل ارزش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده بود.

نکته قابل توجه در تجارت این بخش، رشد صادرات زنجیره فولاد ۶۲درصد، مس ۴۷۱ درصد، روی ۲۴درصد، سرب ۴۵درصد، مولیبدن ۱۴۷درصد، کروم ۱۸درصد و میکا ۸۶۱درصد است. در این مدت ارزش صادرات زنجیره فولاد به یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار و مس به ۴۲۲ میلیون دلار افزایش پیدا کرد.

از ابتدای فرودین تا پایان مرداد ماه ۹۵ ارزش واردات محصولات معدنی و صنایع معدنی با کاهش ۲۶ درصدی همراه شد و به ۱.۴ میلیارد دلار رسید. این در حالی است که ارزش واردات مدت مشابه سال قبل، بیش از ۱.۹ میلیارد دلار بود.