۲۲ محکوم ایرانی از آذربایجان به ایران منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در روز عید سعید قربان و در اجرای موافقتنامه انتقال محکومین فی‌مابین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و با تلاش و پیگیری مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو، امروز (دوشنبه) 22 نفر از اتباع ایرانی زندانی در جمهوری آذربایجان به‌منظور سپری کردن مابقی دوران محکومیت خود از مرز آستارا به میهن اسلامی منتقل شدند.

سیدناصر میرجمالی مسئول امور کنسولی سفارت ایران در آذربایجان ضمن اعلام این خبر و با اشاره به اینکه این مرحله، بیستمین مرحله انتقال محکومین بین دو کشور است و با تاکید بر این نکته که اکثریت زندانیان ایرانی در آذربایجان به جرائم و اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر شده اند، اظهار داشت: با توجه به قوانین سختگیرانه دولت آذربایجان در برخورد با عاملین و مباشرین مواد مخدر (اعم از مصرف، خرید، فروش و قاچاق) به تمام هموطنان اعم از مقیم، مسافران و گردشگرانی که به مقصد آذربایجان مسافرت می‌کنند توصیه می‌شود، قبل از اقدام به سفر نسبت به قوانین و مقررات داخلی دولت آذربایجان آگاهی لازم را کسب و از همراه داشتن مواد مخدر و قرص‌های روانگردان به هر میزان، مقدار و به هر دلیل خودداری کنند.

وی همچنین تاکید کرد که مسافران از قبول و حمل بسته‌های ناشناخته و از سوی افراد ناشناس خودداری کنند.

مسئول امور کنسولی سفارت ایران در آذربایجان ضمن تشکر از مسئولان و ماموران خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی، گمرک و پایانه‌های مرزی در مبادی ورودی و خروجی کشور در خصوص مساعدت و فراهم کردن زمینه‌های انجام این امور و آگاهی بخشی به هموطنان مسافر در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی و قوانین و مقررات برون مرزی، اظهار امیدواری کرد که با این قبیل تمهیدات، میزان تخلفات کاهش یابد.