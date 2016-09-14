فرانسه نخستین دارالتادیب مبارزه با افراط گرایی را افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، اولین مرکز بازپروری که فرانسه با هدف احیاء جوانان گرفتار در دام افراط گرایی تاسیس کرده است، با حضور جمعی از مقامات رسما افتتاح شد.

این اقدام در راستای مقابله با موج حملات تروریستی یک سال اخیر در خاک فرانسه انجام می گیرد.

قرار است این دارالتادیب که در مرکز فرانسه و در قلعه تاریخی «پونتورنی» جا گرفته است، به صورت ادواری پذیرای ۲۵ جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله باشد که در دام افراط گرایی گرفتار شده اند اما به میل خود مایل به رهایی از این معضل هستند.

احداث این مرکز بخشی از طرح ۴۰ میلیون یورویی دولت پاریس به افتتاح مراکز مشابه در هر ۱۲ بخش فرانسه است.

البته افتتاح این مرکز چندان هم به دور از حاشیه نبوده است چرا که مردم محلی با توجه به گرایش مددجویان مستقر در آن نسبت به مسائل امنیتی ابراز نگرانی کرده اند.

علاوه بر این معترضین با توجه به تجربه ای که از نظام زندان های فرانسه دارند، نگرانند که مبادا این مراکز به جای کمک به کاهش اشتیاق جوانان برای گرایش به افراط گری به محلی برای ترویج آن بدل شود.

این در حالیست که «مانوئل والس» نخست وزیر فرانسه می گوید مقابله با افراط گرایانی که در این کشور رشد و نمو یافته اند، بزرگترین چالش دولت پاریس از جنگ جهانی دوم به این سو است.

دولت پاریس می گوید که حدود ۹۳۰۰ شهروند فرانسوی جذب عقاید افراط گرایانه شده اند و طرح بازپروری ظرف مدت دو سال آینده دستکم ۳۶۰۰ نفر از آنها را تحت پوشش قرار می دهد.

فرانسه از ژانویه سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) دستکم ۲۳۰ نفر را در حملات تروریستی متعدد از دست داده و به همین دلیل در شرایط هشدار امنیتی به سر می برد. اکثر این حملات از سوی افرادی که در فرانسه متولد یا بزرگ شده بودند، صورت گرفته است.