تحریم یکجانبه علیه کره شمالی بی فایده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ ئی» وزیر امور خارجه چین در دیدار با «فومیو کیشیدا» همتای ژاپنی خود بر عدم کارآمدی تحریم های یکجانبه علیه کره شمالی تاکید کرد اما در عین حال از ضرورت همکاری با سازمان ملل برای پاسخگویی مناسب به پنجمین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ سخن گفت.

اگرچه چین خشم خود را نسبت به آخرین و قویترین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ که جمعه گذشته انجام شد؛ نشان داده است، با این حال هنوز موضع خود را در خصوص امکان حمایت از اعمال تحریم های بیشتر علیه این کشور اعمال نکرده است.

این در حالی است که دولت پکن پیشتر هشدار داده بود که تنها در صورتی از تحریم علیه کره شمالی جانبداری می کند که به فروپاشی اقتصاد این کشور منتهی نشود.

علاوه بر این، چین می گوید که تحریم، پاسخ نهایی برای حل مسئله هسته ای پیونگ یانگ نیست و بهترین راهکار موجود، بازگشت به میز مذاکره است.

اظهارات وزیر امور خارجه چین در حالی مطرح می شود که در روز یکشنبه گذشته، نماینده ویژه آمریکا در امور مربوط به کره شمالی پس از دیدار با مقامات دولت توکیو از احتمال اعمال تحریم های یک جانبه واشنگتن علیه پیونگ یانگ خبر داد- تهدیدی که از جانب ژاپن و کره جنوبی نیز شنیده می شود.