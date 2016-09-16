به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه برومند و سیاوش طهمورث در سریال «ماه تی تی» به کارگردانی داوود میرباقری به ایفای نقش می‌پردازند. این ۲ پیش از این در سریال«حکایت مسافر گمنام» میرباقری با یکدیگر همبازی شده بودند.

پیش از این حضور لیلا حاتمی، مریلا زارعی، جمشید مشایخی، شهرام حقیقت دوست، مهران غفوریان، مرجانه گلچین در این سریال پر ستاره قطعی شده بود و طی روزهای آینده دیگر بازیگران مطرح پروژه معرفی می شوند.

«ماه تی تی» که تهیه‌کنندگی آن بر عهده مهران برومند است برای شبکه نمایش خانگی تولید می‌شود و سومین سریالی است که داوود میرباقری برای این رسانه کارگردانی می‌کند. این سریال هفته گذشته، مقارن با عید قربان در شهرک سینمایی غزالی کلید خورد. «ماه تی تی» فضای متفاوتی نسبت به کارهای قبلی میرباقری دارد و تجربه تازه ای برای او محسوب می شود. میرباقری در این سریال قصد دارد برای اولین بار سراغ تاریخ چند هزار ساله ایران برود که البته این قصه تلفیقی با فضای معاصر دارد. این سومین همکاری میرباقری با مهران برومند پس از سریال های «شاهگوش» و «دندون طلا» است.

دیگر عواملی که در این پروژه حضور دارند عبارتند از گروه نویسندگان: الهه میرباقری، آزاده محسنی، مجری طرح: مجید مطلبی، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مدیر فیلمبرداری: حسین جلیلی، مدیر صدابرداری: ایرج شهزادی، طراح صحنه و لباس: مجید علی اسلام، طراح گریم: بابک اسکندری، طراح بدلکاری و جلوه میدانی: ارشا اقدسی، جلوه های ویژه رایانه ای: هادی اسلامی، دستیار اول کارگردان: حامد میرباقری، جانشین تولید: فؤاد بور بور، برنامه ریز: حسین متحد، عکاس: محمد بدرلو.