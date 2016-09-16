تولید بنزین یورو ۵ در ایران آغاز خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمشیدی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه نفت شازند اراک، گفت: راه‌اندازی واحدهای جدید پالایشگاه اراک در دوران سخت تحریم با مشکلات زیادی مواجه بود.

مدیرعامل پالایشگاه نفت شازند با اعلام اینکه در دوران تحریم، گاهی فعالیت برخی واحدها به دلیل نبود تجهیزات و قطعات متوقف می‌شد، تصریح کرد: برخی از تجهیزات خریداری شده از اروپا به سختی وارد کشور می‌شد، به همین دلیل روند توسعه این پالایشگاه به کندی پیش می‌رفت.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون در ساخت بسیاری از کاتالیست‌های واحدهای بنزین سازی به خودکفایی رسیده‌ایم، به طوری که تا دو سال آینده، هیچ کاتالیستی وارد کشور نخواهد شد، اظهار داشت: شرایط در پالایشگاه نفت شازند اراک برای تولید بنزین یورو ۵ آماده است.

به گفته وی، در شرایط فعلی به دلیل مصرف بالای بنزین در داخل کشور و نیاز به تولید حداکثری در تولید بنزین یورو چهار اتحادیه اروپا، در نظر داریم پس از راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اقدام به تولید بنزین یورو پنج کنیم.

جمشیدی تاکید کرد: به دلیل این که پالایشگاه ستاره خلیج فارس به زودی وارد مدار می‌شود و می‌تواند بنزین داخل را تامین کند، شرایطی فراهم می‌شود، تا کیفیت بنزین تولیدی در پالایشگاه نفت شازند اراک افزایش یابد.

مدیرعامل پالایشگاه نفت شازند با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین در این پالایشگاه تولید می‌شود، یادآور شد: پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس تا پایان امسال در مدار قرار می گیرد و بر این اساس، از سال آینده می‌توانیم تولید بنزین یورو ۵ را آغاز کنیم.

این مقام مسئول در پایان با اعلام اینکه به تازگی مذاکراتی را با شرکت‌های خارجی آغاز کرده ایم که این مذاکرات با شرکت‌های صاحب لیسانس اروپایی بوده است، خاطرنشان کرد: بر این اساس تاکنون با تعدادی از شرکت‌های صاحب لیسانس هلندی، آلمانی و فرانسوی برای همکاری در این پالایشگاه نفت مذاکره شده است.