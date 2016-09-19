نخستین جلد مجموعه «رایلی آدامسون» چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «گرانبها» به عنوان نخستین جلد از مجموعه «رایلی آدامسون» نوشته‌ شنون میر، به تازگی با ترجمه شیما حسینی توسط نشر ویدا منتشر و راهی بازار نشر شده است.

رایلی آدامسون دخترجوانی است که با توانایی خارق العاده اش به کمک دیگران می شتابد. رایلی می‌تواند بچه‌های گمشده را در هرجایی که هستند، زنده یا مرده حس کند. هروقت پدر و مادری از همه‌جا ناامید می‌شوند، به سراغ رایلی می روند.

به گفته مترجم این اثر رایلی قهرمان متفاوتی است. بسیاری از قهرمانان در ادبیات ‌پسر هستند. دختران هم عموما در حاشیه‌ داستان‌های اسطوره‌ای یا فانتزی دیده می شوند اما این بار، یک قهرمان دختر در مرکز داستان حضور دارد. از طرفی نویسنده دنیایی نو و با قوانین متفاوت خلق نکرده است. رایلی و دوستانش در دنیای ما زندگی می کنند اما به دلیل ویژگی های خاصی که دارند، اتفاقات خاصی را تجربه می کنند. بنابر این نوجوانان می توانند درک مشابهی از شخصیت و زندگی آن داشته باشند. رایلی سرسخت و تندخوو در عین حال اخلاق‌گراست و می تواند بسیاری از مخاطبان را به خود جذب کند.

این شخصیت از طرف خانواده‌اش رانده شده یا به نوعی آن‌ها را از دست داده است. اما مربی و دوستانش به خانواده‌ او تبدیل شده اند. پس رایلی خود را به آب وآتش می‌زند تا از آن‌ها محافظت کند و قلبش برای نجات کسانی که غیر از او کمکی ندارند، می تپد. بنابراین این کتاب علاوه بر خلق دنیایی تخیلی به اصول اخلاقی تعهد دارد.

تا به حال بیش از یک میلیون نسخه از کتاب اصلی این اثر به فروش رفته و بیش از ۳ هزار نفر از خوانندگانش در جهان به آن امتیاز ۵ ستاره داده اند.

این کتاب به تازگی با ۲۵۲ صفحه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر شده است.