رییس مرکز سرمایه انسانی رسانه ملی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شهریاری معاون منابع مالی و سرمایه انسانی صداوسیما در حکمی با قدردانی از زحمات جعفری در مدت تصدی مسئولیت مرکز سرمایه انسانی صداوسیما علی کلباسی را به عنوان رئیس جدید این مرکز منصوب کرد.
متن حکم به شرح زیر است:
«جناب آقای علی کلباسی
نظر به مراتب تعهد، تخصص، تجربیات و سوابق مفید جنابعالی به موجب این حکم به عنوان رئیس مرکز سرمایه انسانی منصوب میشوید.
با توجه به جایگاه و نقش مهم و اثربخش آن مرکز برای تحقق اهداف و مأموریتهای مرتبط با آن، برنامههای مناسب و مطلوبی تدوین و اجرا کرده و به موارد زیر نیز توجه ویژهای داشته باشید.
- تهیه نظام جامع مدیریت و توسعه سرمایه انسانی متناسب با ضرورتهای انقلابی و حرفهای رسانه ملی از طریق، برنامهریزی جامع، پایدار و سیستماتیک برای جذب، نگهداشت، بهرهگیری، ارتقا و تحول تا خروج نیروی انسانی به منظور دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان.
- بررسی دقیق نظام حقوق و دستمزد و نظام مشاغل با رویکرد غنیسازی مشاغل، حرکت از مشاغل ساده و محدود به مشاغل چندلایه و چند وجهی برای کاستن از کمیت و افزودن بر کیفیت نیروی انسانی.
- تدوین نظام متمرکز جذب و بکارگیری نیروی انسانی با ایجاد سازوکار مناسب برای جانشینپروری، نخبهپروری، شناساسی و جذب نیروهای جوان، مومن، مستعد، دانش آموخته و تراز اول کشور.
- تهیه نظام جامع خدمات اجتماعی و رفاهی و سلامت کارکنان متناسب با ضرورتهای کاری و حرفهای کارکنان رسانه ملی از طریق برنامهریزی جامع، پایدار، منظم و یکپارچه به منظور افزایش انگیزه، کارآمدی، اثربخشی، ارتقای بهرهوری، تامین آسایش و افزایش رضایتمندی به زندگی در بین همکاران و خانواده تحت تکفل آنان با بهرهگیری مطلوب از همه ظرفیتهای داخل و خارج سازمان.
- تهیه نظام جامع بازنشستگی کارکنان سازمان متناسب با ضرورت تکریم پیشکسوتان، مستمری بگیران و موظفین رسانه ملی به منظور تامین آسایش و رفاه، افزایش رضایتمندی، نشاط و امید به زندگی در بین همکاران بازنشسته و خانوادههای محترم آنان با استفاده از همه ظرفیتها.
- برنامهریزی و ایجاد سازوکار مناسب برای توسعه کارآفرینی و بهرهگیری از تجارب و دانش حرفهای متراکم بازنشستگان در جهت پیشبرد اهداف سازمان.
- تدوین دقیق نظام جامع آموزش سازمان و روزآمد ساختن مرکز آموزش در جهت ارتقای رسانه ملی به سازمانی یادگیرنده با معیارهای بینالمللی و مدیریت اقتضایی.
- تهیه نظام جامع سلامت و درمان کارکنان سازمان به منظور کمک به ارتقای بهداشت، سلامت، خدمات درمانی و توانبخشی همکاران و خانوادههای محترم آنان با توجه به ویژگیها و حساسیت ماموریتهای رسانه ملی.
در پایان لازم میدانم از خدمات ارزشمند جناب آقای علیاصغر جعفری در مدت تصدی مسئولیت مذکور قدردانی نمایم.»
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