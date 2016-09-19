رژه نیروهای مسلح با سخنرانی سرلشکر رشید در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت فرارسیدن سی و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس و آرمانی ملت ایران اظهار کرد: رژه بزرگ، گسترده و با شکوه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آغاز هفته دفاع مقدس (۳۱ شهریورماه) برای نخستین بار همزمان با تهران و با مسئولیت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در بندرعباس برگزار می‌شود.

سردار شریف افزود: این رژه با فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور یگان‌های زمینی، دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه و همچنین مشارکت نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی و بومی منطقه برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه هدف این رزمایش را نمایش اقتدار و سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و نمایش وحدت و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح دانست و افزود: آیین رژه ۳۱ شهریورماه در بندرعباس با حضور مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری برگزار و سخنران این رویداد بزرگ سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: با پیش‌بینی‌های صورت گرفته این رژه در حضور آحاد مختلف مردم شریف و انقلابی بندرعباس اجرا خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: شعار محوری رژه «ما می توانیم» بوده و طی آن دستاوردها و توانمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح در قالب یگان‌های محمول در حوزه دریایی، زمینی، هوایی و پدافندی و نیز آمادگی‌های همه جانبه بسیجیان و نیروهای بومی منطقه برای مقابله با تهدیدات دشمن در منطقه راهبردی خلیج فارس، تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی کشور به نمایش گذارده خواهد شد.