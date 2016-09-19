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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

سردار شریف:

رژه نیروهای مسلح با سخنرانی سرلشکر رشید در بندرعباس برگزار می شود

رژه نیروهای مسلح با سخنرانی سرلشکر رشید در بندرعباس برگزار می شود

مسئول روابط عمومی کل سپاه گفت: رژه بزرگ نیروهای مسلح در ۳۱ شهریورماه با سخنرانی سرلشکر رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت فرارسیدن سی و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس و آرمانی ملت ایران اظهار کرد: رژه بزرگ، گسترده و با شکوه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در آغاز هفته دفاع مقدس (۳۱ شهریورماه) برای نخستین بار همزمان با تهران و با مسئولیت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در بندرعباس برگزار می‌شود.

سردار شریف افزود: این رژه با فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور یگان‌های زمینی، دریایی و هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه و همچنین مشارکت نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی و بومی منطقه برگزار خواهد شد.

مسئول روابط عمومی کل سپاه هدف این رزمایش را نمایش اقتدار و سیادت دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و نمایش وحدت و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح دانست و افزود: آیین رژه ۳۱ شهریورماه در بندرعباس با حضور مقامات عالیرتبه کشوری و لشکری برگزار و سخنران این رویداد بزرگ سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: با پیش‌بینی‌های صورت گرفته این رژه در حضور آحاد مختلف مردم شریف و انقلابی بندرعباس اجرا خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: شعار محوری رژه «ما می توانیم» بوده و طی آن دستاوردها و توانمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح در قالب یگان‌های محمول در حوزه دریایی، زمینی، هوایی و پدافندی و نیز آمادگی‌های همه جانبه بسیجیان و نیروهای بومی منطقه برای مقابله با تهدیدات دشمن در منطقه راهبردی خلیج فارس، تنگه هرمز و آب‌های سرزمینی کشور به نمایش گذارده خواهد شد.

کد مطلب 3773456

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