تخلیه ۶۰ مدرسه و دانشگاه در کانادا در پی تهدید به بمبگذاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، پلیس کانادا از تخلیه ۶۰ مدرسه و موسسه آموزشی در ایالت پرینس ادوارد این کشور بر اثر دریافت احتمال انجام بمبگذاری تروریستی خبر داد.

گفته می شود خانواده های دانش آموزان، فرزندان خود را از مدارس بیرون آورده و به مکان های امن منتقل کرده اند.

دانشگاه پرینس ادوارد در بیانیه ای رسمی، تعطیلی کلاس های خود را اعلام کرده است.

به گفته پلیس، همچنین کالج های وابسته به دانشگاه «نوا اسکوتیا» نیز پیش از ساعت ۸ صبح اقدام به تعطیلی کلاس های خود کرده اند.

قرار است پلیس ایالتی جلسه ای تشکیل دهد و پس از آن به جزئیات مربوط به دریافت این تهدید حمله تروریستی رسیدگی کند.

گفتنی است، دو مکان مظنون دیگر که احتمال بمب گذاری در آنها وجود داشته، عبارتند از نزدیکی یک کتابخانه عمومی و دفاتر دولتی در هالی فکس.

گفتنی است ایالت پرینس ادوارد، کوچکترین ایالت کانادا بوده و حدود ۱۴۶۰۰۰ نفر جمعیت دارد.