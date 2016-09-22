انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا، در هفته ولایت و عید سعید غدیر، اردوی علمی- فرهنگی با شرکت دانشجویان عضو انجمن‌های اسلامی منطقه فرانسه برگزار شد و در طی این اردو، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی منطقه فرانسه نیز برای مدت یک سال انتخاب شدند .

حجت الاسلام و المسلمین جواد اژه ای، نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی اروپا بر حضور مداوم و برجسته دانشجویان مسلمان ایرانی در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی در کنار حفظ هویت ایرانی اسلامی تاکید کرد.

نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی اروپا، با ذکر نمونه هایی از پیشرفت های خیره کننده علمی و صنعتی در کشور، به نقش تأثیر گذار دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور در هیات علمی و پرکردن خلاءهای علمی در داخل اشاره کرد .

تشکیل هسته های علمی قوی و منسجم در شهرهای مختلف اروپا

در ادامه قربانی اصل، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه اروپا ضمن تشریح فعالیت ها و برنامه های رایزنی علمی از دانشجویان ایرانی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان خواست تا فعالیت های علمی و پژوهشی با نگاه معطوف به داخل را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و به دنبال تشکیل هسته های علمی قوی و منسجم در شهرهای مختلف اروپا و برقراری ارتباطات علمی با دانشگاه های مختلف خارج از کشور باشند.

‌ نقش و جایگاه ویژه دانشجو در جامعه

محمد صفایی، معاون اول سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه با ذکر خاطراتی از مبارزات اعضای انجمن های اسلامی در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور چشمگیر آنها در دفاع مقدس و پس از آن در عرصه های مدیریتی از نقش و جایگاه ویژه دانشجو در جامعه سخن گفت و در ادامه به پرسش های دانشجویان در خصوص مسائل و مشکلات کنسولی دانشجویان پاسخ گفت .

در ادامه، محسن رحمانی تبار، با ارائه گزارشی از عملکرد انجمن های اسلامی منطقه فرانسه طی یک سال گذشته بر ضرورت تدوین سند چشم انداز بلند مدت و استراتژی اتحادیه و انجمن های شهرهای مختلف براساس فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب و اهداف و آرمان های این نهاد دانشجویی با سابقه تاکید کرد.

دبیر تشکیلات انجمن اسلامی منطقه فرانسه گفت : انجمن اسلامی محل دوستی ها، مودت ها و همدلی های دانشجویان است و حضور در آن احساس غربت را دور می کند.

‌در ادامه این اردو با حضور نمایندگان انجمن‌های اسلامی ده شهر فرانسه شامل استراسبورگ، پاریس، نانت، لیون، مونتپلیه، نانسی، انژه، رمس، اکسآن پرووانس و آمی ین، نشست انتخاباتی برای انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید منطقه تشکیل شد .

‌محمد صادقی از دانشگاه رمس، به عنوان دبیر و مسئول مالی انجمن اسلامی منطقه فرانسه، بابک قائدی، از دانشگاه آنژه به عنوان مسئول علمی و عابدین فردوسی از دانشگاه نانسی به عنوان مسئول فرهنگی به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی انجمن اسلامی منطقه فرانسه برای مدت یک سال انتخاب شدند.