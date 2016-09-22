طرح کشوری مبارزه با قاچاق لوازم خانگی وتجهیزات بهداشتی درسطح عرضه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن سرابیان با اعلام این خبر گفت: با صدور بخشنامه «طرح کشوری برخورد با قاچاق در سطح عرضه» به ویژه لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی از سوی رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی، هماهنگی های لازم با ادارت کل سازمان در سراسر کشور به عمل آمده است.

مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک تعزیرات حکومتی افزود: این طرح با هماهنگی دستگاه های نظارتی همچون اتاق اصناف ایران، گمرک، نیروی انتظامی، سازمان های صنعت، معدن وتجارت، دانشگاه های علوم پزشکی و اتحادیه های مربوطه از امروز یکم مهرماه در سراسر کشور اجرایی می شود.

وی افزود: در جلسه هماهنگی ای که با حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق اصناف و نمایندگان سایر دستگاه ها برگزار شد؛ مقرر شد که مرحله اول این طرح با محوریت اتاق اصناف در بازه زمانی یک ماهه و با هدف پیشگیری و آموزش اصناف انجام شود.

سرابیان با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان در مرحله دوم این طرح، اظهار داشت: مرحله نخست این طرح فرصتی برای صاحبان واحدهای صنفی است تا ضمن آگاهی از قوانین و مقررات نسبت به عرضه نکردن این کالاهای قاچاق اقدام کنند که تقاضا داریم کسبه شریف و اصناف محترم همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند اما با آغاز دومین بخش طرح، سازمان تعزیرات حکومتی به صورت قاطع، جدی و برابر قانون با متخلفان برخورد می کند.

این مقام مسئول سازمان تعزیرات حکومتی در پایان گفت: هدف از اجرای طرح پرونده سازی نبوده و امیدواریم پرونده ای تشکیل نشود اما قطعا با متخلفان برخورد می کنیم و در حین اجرای طرح مراقب حفظ حرمت کسبه قانونمند هم هستیم.

سازمان تعزیرات حکومتی تابستان امسال «طرح برخورد با قاچاق در سطح عرضه» با محوریت لوازم آرایشی و بهداشتی را از مبادی مرزی تا سطح عرضه؛ اجرایی کرده است و هم اکنون بنا به برنامه ریزی های انجام شده «طرح برخورد با قاچاق در سطح عرضه» با محوریت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی پاییز امسال اجرایی می شود.