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۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

افزایش ۶درصدی صادرات زعفران/ آغاز برداشت طلای سرخ از ۲۵مهرماه

افزایش ۶درصدی صادرات زعفران/ آغاز برداشت طلای سرخ از ۲۵مهرماه

نایب رئیس شورای ملی زعفران از رشد حدود ۶ درصدی صادرات طلای سرخ در ۵ ماهه امسال خبر داد و گفت: برداشت زعفران از ۲۵ مهرماه در کشور آغاز می‌شود.

غلامرضا میری در گفتگو با مهر آمار صادرات زعفران را در ۵ ماهه امسال اعلام کرد و اظهارداشت: تا پایان مردادماه ۵۰ تن و ۸۰۴ کیلوگرم زعفران به ارزش حدود ۷۳ میلیون دلار از کشور صادر شده است.

وی گفت: میزان صادرات در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۷ درصد رشد داشته است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه قیمت طلای سرخ در هفته‌های اخیر تغییری نداشته است، اضافه کرد: درحال حاضر نرخ هرکیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۶ میلیون تومان است.

به گفته میری برداشت رسمی زعفران در کشور از ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 3777211

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