بهینه سازی جداکردن پرچم گل زعفران با دستگاه محققان ایرانی

محسن صفایی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، گل زعفران را شامل دو پرچم زرد و قرمز رنگ دانست، گفت: پرچم قرمز رنگ دارای خاصیت غذایی و طعم و رنگ است و از آن به عنوان مواد غذایی استفاده و سایر بخش‌های آن چون ساقه و گلبرگ آن دور ریخته می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پرچم قرمز رنگ گل زعفران با دست جداسازی می‌شود، گفت: به منظور بهینه کردن جداسازی پرچم از گل زغفران به اجرای پروژه‌ تحقیقاتی اقدام به تولید دستگاهی برای جداسازی پرچم از گل کردیم که این فرآیند را اتوماتیک انجام می‌دهد.

صفایی با بیان اینکه این دستگاه پس از چیده شدن گل زعفران مورد استفاده قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: پس از چیده شدن گل زعفران، گل‌ها تحویل دستگاه داده می‌شوند و دستگاه گل‌ها را یکی پس از دیگری دریافت و اقدام به جداسازی پرچم آن می‌کند.

مجری طرح به جزئیات عملکرد این دستگاه اشاره کرد و یادآور شد: پس از تحویل گل‌ها به دستگاه، دستگاه این گل‌ها را به ترتیب می‌چیند و ساقه‌ها را یک اندازه می‌کند.

صفایی ادامه داد: پس از این مرحله گل‌ها وارد دستگاه می‌شود و دستگاه گلبرگ‌های آن را جداسازی و ریشه قرمز رنگ را از ساقه جداسازی می‌کند.

این محقق با تاکید بر اینکه این دستگاه قادر به جداسازی پرچم قرمز رنگ زعفران به صورت سالم است، اضافه کرد: این دستگاه به صورت آزمایشی ساخته شده است و در مرحله تولید نمونه تجاری سازی آن هستیم.

وی به اهمیت این دستگاه اشاره کرد و گفت: این دستگاه قادر به توسعه صنعت زعفران برای صادرات آن است.

