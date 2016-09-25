افزایش۲ برابری سالمندان تا سال۱۴۳۰/ ۴میلیون سالمند در کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در نشست خبری که به مناسبت هفته ملی سالمند برگزار شد، با اشاره به روند رو به افزایش تعداد سالمندان در کشور طی دهه‌های اخیر افزود: در حالی که در سال ۱۳۵۵ تنها سه درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دادند، این آمار در سال ۹۰ به بیش از هشت درصد رسیده است.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود میزان سالمندان کشور تا سال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد جمعیت و تا سال ۱۴۳۰ به حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور برسد.

محسنی بندپی با بیان اینکه کشور می‌تواند از توان و ظرفیت سالمندان در رسیدن به توسعه پایدار استفاده کند، تأکید کرد: سالمندان می‌توانند در مسائل اجتماعی و سیاسی مورد بهره‌برداری مثبت قرار گیرند، زیرا سالمندان امروز با گذشته تفاوت‌های بسیاری دارند.

وی خاطرنشان کرد: سالمندان کشور ظرفیت و استعداد فراوانی دارند و شاخص‌ها نشان می‌دهد حمایت‌های اجتماعی و سطح بهداشتی سالمندان افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اجرای پایلوت طرح «پرداخت ایاب و ذهاب به سالمندان» گفت: برنامه تغییر سبک زندگی و مهارت‌های سالمندان با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای ۴۵ هزار زن سالمند در ۱۰ استان پیش‌بینی شده است.

محسنی بندپی افزود: در سال ۹۵ ردیف اعتباری خاص برای سالمندی در نظر گرفته شد و چندین استان، طرح‌های حمایتی ویژه سالمندان را اجرایی کردند.

وی با اشاره به راه‌اندازی بنیاد فرزانگان در استان‌های کشور گفت: این بنیاد، رسیدگی به مسائل سالمندان را انجام می‌دهد. همچنین در قالب تفاهم‌نامه‌هایی، ترویج دوره طب سالمندی در مؤسسات آموزشی برنامه‌ریزی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه باشگاه‌های سالمندی در کشور در حال ترویج است، خاطرنشان کرد: نباید به مقوله سالمندی به عنوان سونامی نگاه کنیم، زیرا این یک فرصت است.

گوشه‌نشینی و انزوا در بین سالمندان رو به افزایش است

محسنی بندپی با تأکید بر اهمیت احترام به سالمندان در فرهنگ مردم ایران ادامه داد: گوشه‌نشینی و انزوا در بین سالمندان رو به افزایش است اما هنوز تمایل به نگهداری از سالمندان در خانواده‌ها وجود دارد، زیرا مراکز روزانه نگهداری از سالمندان تکمیل شده اما مراکز شبانه دارای ظرفیت خالی است.

وی با بیان اینکه استان گیلان با ۱۱ درصد جمعیت سالمند، پیرترین استان و سیستان و بلوچستان با ۴.۹ درصد جمعیت سالمند، جوان‌ترین استان کشور است، اضافه کرد: سازمان بهزیستی حدود ۶۰۰ هزار سالمند را تحت پوشش دارد که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر یارانه می‌گیرند و ۱۸ هزار نفر در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه چهار میلیون و ۲۰۰ هزار سالمند در کشور زندگی می‌کنند، گفت: مبنای آمار بهزیستی، افراد بالای ۶۵ سال است.