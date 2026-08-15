بشری: یکی از بخشداران رضوانشهر به جرم اخذ رشوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی بشری با تأیید این خبر اظهار داشت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و تکمیل تحقیقات مقدماتی، این مقام دولتی با دستور صادره از سوی مقام قضائی بازداشت شده است.

وی با اشاره به اینکه پرونده در مرحله رسیدگی تخصصی قرار دارد، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف اتهامات منتسبه و شناسایی سایر زوایای پرونده همچنان به‌طور جدی در دستور کار است.

دادستان رضوانشهر در پایان تأکید کرد: اطلاع‌رسانی تکمیلی درباره جزئیات این پرونده، پس از اتمام مراحل تحقیق و اعلام نظر نهایی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.