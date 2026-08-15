به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: با وجود آن چهره‌ غیردوستانه در این عکس خاص، عکس‌ های بسیاری هم وجود دارد که در آن‌ ها لبخند بر لب داریم.

رئیس‌ جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: من و کیم جونگ‌ اون (رهبر کره شمالی) به خوبی با هم کنار می آییم!

این در حالیست که ترامپ در اقدامی رسانه ای و صرفا تبلیغاتی در دوره اول ریاست جمهوری اش ادعا کرد که توافقی کوتاه را با رهبر کره شمالی امضا و سپس ادعای کرد که پیونگ یانگ بر خاع سلاح هسته ای این کشور تأکید کرده است؛ ادعایی که با موضع گیری آشکار کره شمالی دروغ بودن آن اثبات شد.