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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی(ره) مهمان خبرگزاری مهر شد

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی(ره) مهمان خبرگزاری مهر شد

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی(ره) با حضور در خبرگزاری مهر، ضمن تشریح آخرین وضعیت این فرودگاه، از برنامه‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی فرودگاه و صنعت هوانوردی کشور گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل فرودگاه امام خمینی(ره)، امروز با حضور در خبرگزاری مهر، با مدیرعامل و مدیران ارشد این خبرگزاری دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، موضوعات مرتبط با صنعت هوانوردی، فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه حمل‌ونقل هوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) مهمان خبرگزاری مهر شد

کاشف‌آذر همچنین در ادامه حضور خود در خبرگزاری مهر، در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار راه و مسکن به تشریح آخرین وضعیت فرودگاه امام خمینی(ره)، برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این مجموعه و همچنین مهم‌ترین موضوعات مرتبط با صنعت هوانوردی کشور پرداخت.

مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) مهمان خبرگزاری مهر شد

این گفتگوی تفصیلی طی روزهای آینده در سایت خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6917200
زهره آقاجانی

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