مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (ره) مهمان خبرگزاری مهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رامین کاشفآذر، مدیرعامل فرودگاه امام خمینی(ره)، امروز با حضور در خبرگزاری مهر، با مدیرعامل و مدیران ارشد این خبرگزاری دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، موضوعات مرتبط با صنعت هوانوردی، فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) و مهمترین مسائل و چالشهای حوزه حملونقل هوایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کاشفآذر همچنین در ادامه حضور خود در خبرگزاری مهر، در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار راه و مسکن به تشریح آخرین وضعیت فرودگاه امام خمینی(ره)، برنامهها و اقدامات انجامشده، ظرفیتها و چالشهای پیشروی این مجموعه و همچنین مهمترین موضوعات مرتبط با صنعت هوانوردی کشور پرداخت.
این گفتگوی تفصیلی طی روزهای آینده در سایت خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.
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