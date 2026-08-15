به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اسدی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: از مجموع اعتبار ابلاغشده، ۲۷ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات کارگاهی و ۱۵ میلیارد تومان برای بخش آموزش اختصاص یافته است.
وی افزود: از اعتبار تجهیزات کارگاهی تاکنون ۱۳ میلیارد تومان واریز شده، اما به دلیل سیاست خرید متمرکز سازمان، تجهیزات مستقیماً از طریق استان خریداری نمیشود و پیگیریها برای تسریع در فرآیند خرید ادامه دارد.
سرپرست ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان درباره بخش آموزشی این اعتبار گفت: آموزش ۷۵۰ نفر در رشتههایی همچون جوشکاری، برق صنعتی، آتشنشانی، HSE، تأسیسات حرارتی و لولهکشی صنعتی برنامهریزی شده است.
اسدی افزود: تاکنون ۳۰۰ نفر در این دورهها ثبتنام کرده و آموزش آنها آغاز شده است.
وی با اشاره به منابع مالی مورد نیاز ادامه داد: برای دریافت ۲۵ درصد پیشپرداخت، معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بابت کارکرد انجامشده، به شرکت نفت نامهنگاری شده و در انتظار واریز این مبلغ هستیم.
سرپرست فنیوحرفهای استان گفت: پنج میلیارد تومان دیگر نیز منوط به تصویب و تأیید کارگروه است که پیشبینی میشود در هفته جاری تعیین تکلیف شود.
اسدی تصریح کرد: از آنجا که خرید تجهیزات به صورت متمرکز انجام میشود، بخشی از اعتبارات مستقیماً به حساب استان واریز نشده و هزینهکرد آن نیز در ستاد سازمان انجام خواهد شد.
وی در پایان بر ضرورت تسریع در تأمین تجهیزات و اعتبارات آموزشی تأکید کرد و گفت: توسعه آموزشهای مهارتی و تربیت نیروی متخصص در رشتههای صنعتی میتواند نقش مهمی در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز طرحهای اقتصادی و صنعتی استان داشته باشد.
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