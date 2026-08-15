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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

هفته اول لیگ بیست و ششم؛

پیروزی پرسپولیس برابر شمس آذر در نیمه اول

پیروزی پرسپولیس برابر شمس آذر در نیمه اول

سرخپوشان تهرانی نیمه اول دیدار برابر شمس آذر قزوین را با برتری به پایان بردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال شمس آذر و پرسپولیس در هفته اول بیست و ششمین دوره رقابت های لیگ برتر از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز شنبه به قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه سردارآزادگان قزوین برگزار شد که نیمه اول این بازی با برتری ۲ بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. محمدمهدی محبی(۱۱) و محمد عمری(۱۵) برای پرسپولیس گل زدند.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب زیر به میدان رفت:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی زادگان، محمدمهدی زارع، محمد عمری، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، ابوالفصل جلالی، تیوی بیفوما، محمد خدابنده لو، پورعلی و علی علیپور.

در یازدهمین دقیقه بازی توپ ارسالی از جناح چپ روی دروازه شمس آذر با حرکت عالی محمدمهدی محبی همراه شد و در حالی که توپ پس از برخورد به زمین ارتفاع گرفته بود مهاجم جدید سرخپوشان با پرشی بلند توپ را با کف پا به تور دروازه سبزپوشان قزوینی چسباند.

در دقیقه ۱۵ این بار نوبت به محمد عمری رسید که از یک سوم دفاعی حریف توپ را از بازیکن حریف گرفت و پس از چند متر حرکت به سمت دروازه از پشت محوطه جریمه با ضربه ای فنی دروازه شمس آذر را برای بار دوم باز کرد.

در دقیقه بیستم بازی محبی که در اولین بازی اش برای پرسپولیس نمایش خوبی داشت درون محوطه جریمه صاحب توپ شد و با یک چرخش به سمت دروازه شوت زد که توپ او با فاصله اندکی از بالای دروازه به بیرون رفت.

پرسپولیس که یک نیمه برتر از حریفش بود در دقایق پایانی نیمه اول می توانست به گل سوم دست پیدا کند اما شوت محکم محمد عمری به تیر دروازه برخورد کرد و به زمین برگشت.

کد مطلب 6917487

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