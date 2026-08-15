به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله صادقی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تغییر ماهیت تقابل‌ها در دنیای امروز اظهار کرد: اگر در گذشته بخش مهمی از سرنوشت کشورها در میدان‌های نظامی تعیین می‌شد، امروز رسانه و افکار عمومی به یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های نبرد تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه جنگ شناختی، فرهنگ و هویت جوامع را نیز هدف قرار می‌دهد، افزود: دشمن با استفاده از ظرفیت رسانه تلاش می‌کند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و روایت مورد نظر خود را به جامعه تحمیل کند؛ بنابراین بی‌توجهی به این عرصه می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

فرمانده سپاه ساری ادامه داد: تجربه تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف نشان داده است که رسانه می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و هدایت جریان‌های اجتماعی ایفا کند و به همین دلیل باید نسبت به عملیات رسانه‌ای و روایت‌های هدفمند هوشیار بود.

سرهنگ صادقی فعالان رسانه‌ای را رزمندگان عرصه جنگ نرم دانست و گفت: همان‌گونه که رزمنده در میدان دفاع از وطن در سنگر خود مأموریت دارد، خبرنگار و فعال رسانه‌ای نیز در سنگر رسانه مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: قلم، ایده، طرح، تولید محتوا، تولید خبر و سرعت و دقت در اطلاع‌رسانی، ابزارهای فعالان رسانه‌ای در این میدان هستند و باید از این ظرفیت برای تبیین واقعیت‌ها، تقویت امید و دفاع از امنیت روانی جامعه استفاده شود.

فرمانده سپاه ساری در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: امروز نقش رسانه در حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه بسیار تعیین‌کننده است و فعالان این عرصه باید با شناخت دقیق میدان، مسئولیت خود را در برابر جنگ شناختی و رسانه‌ای به‌درستی انجام دهند.