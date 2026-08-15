  1. استانها
  2. مازندران
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

فعالان رسانه‌ای رزمندگان عرصه جنگ نرم هستند

فعالان رسانه‌ای رزمندگان عرصه جنگ نرم هستند

ساری - فرمانده سپاه ساری با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ شناختی، فعالان رسانه‌ای را رزمندگان عرصه جنگ نرم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله صادقی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به تغییر ماهیت تقابل‌ها در دنیای امروز اظهار کرد: اگر در گذشته بخش مهمی از سرنوشت کشورها در میدان‌های نظامی تعیین می‌شد، امروز رسانه و افکار عمومی به یکی از اصلی‌ترین عرصه‌های نبرد تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه جنگ شناختی، فرهنگ و هویت جوامع را نیز هدف قرار می‌دهد، افزود: دشمن با استفاده از ظرفیت رسانه تلاش می‌کند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و روایت مورد نظر خود را به جامعه تحمیل کند؛ بنابراین بی‌توجهی به این عرصه می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

فرمانده سپاه ساری ادامه داد: تجربه تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف نشان داده است که رسانه می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و هدایت جریان‌های اجتماعی ایفا کند و به همین دلیل باید نسبت به عملیات رسانه‌ای و روایت‌های هدفمند هوشیار بود.

سرهنگ صادقی فعالان رسانه‌ای را رزمندگان عرصه جنگ نرم دانست و گفت: همان‌گونه که رزمنده در میدان دفاع از وطن در سنگر خود مأموریت دارد، خبرنگار و فعال رسانه‌ای نیز در سنگر رسانه مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: قلم، ایده، طرح، تولید محتوا، تولید خبر و سرعت و دقت در اطلاع‌رسانی، ابزارهای فعالان رسانه‌ای در این میدان هستند و باید از این ظرفیت برای تبیین واقعیت‌ها، تقویت امید و دفاع از امنیت روانی جامعه استفاده شود.

فرمانده سپاه ساری در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خاطرنشان کرد: امروز نقش رسانه در حفظ آرامش و امنیت روانی جامعه بسیار تعیین‌کننده است و فعالان این عرصه باید با شناخت دقیق میدان، مسئولیت خود را در برابر جنگ شناختی و رسانه‌ای به‌درستی انجام دهند.

کد مطلب 6917500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه