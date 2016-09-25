کارگردان نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته به مدت پنج شب در سالن پلاتو گناوه به روی صحنه رفت.

مهدی تنگستانی گفت: در شب نخست اجرای ما ویژه خبرنگاران شهرستان گناوه و در شب دوم با حضور استاد ایرج صغیری اجرا و سپس نقد و بررسی شد.

تنگستانی بیان داشت: با وجود ظرفیت پایین سالن پلاتو ساختمان انجمن هنرهای نمایشی گناوه استقبال گسترده ای از سوی هنردوستان گناوه ای به ویژه علاقمندان و هنرمندان حوزه نمایش شهرستان گناوه از این نمایش به عمل آمد.

وی در ادامه اضافه کرد: در شب سوم نیز پس از اجرای نمایش به نقد و بررسی با حضور نائب رئیس کانون منتقدان تئاتر ایران و یکی از اعضای همین کانون نشستیم که نشست بسیار خوبی بود.

این هنرمند حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون اظهار کرد: صبح روز سوم نیز کارگاه اصول و فنون نمایشنامه نویسی با حضور مهرداد ابروان عضو کانون منتقدین تئاتر ایران در نگارخانه زنده یاد اله کرم افتخاری برگزار شد.

تنگستانی متذکر شد: نشست نقد و بررسی نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته در شب چهارم نیز با حضور محمدرضا شهبازی دکترای مردم شناسی تئاتر پی گرفته شد.

وی تصریح کرد: در روز پنجم نیز کارگاه زیست شناسی بازیگری را در دو نوبت با حضور امیر دژاکام هنرمند برجسته سینما،تئاتر و تلویزیون کشور در گناوه برگزار کردیم و استاد پس از اجرای عمومی ما نیز نکاتی در مورد نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته ارائه کردند.

کارگردان نمایش افسانه های نیمه افلیج از یک کشتی سوخته با تقدیر فراوان از همکاری شورا و خانه فرهنگ و هنر بندرریگ و شهرداری گناوه گفت: امیدواریم در این چند روز توانسته باشیم رضایت مخاطبان تئاتر را فراهم کرده و بتوانیم در آینده نیز این نشست ها و کارگاه ها را داشته باشیم.