به گزارش خبرنگار مهر، حسین براتی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری سی و چهارمین دوره هفته کتاب ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بیان کرد: رهبر شهید، حرفه‌ای‌ترین و پیگیرترین اهالی مطالعه و کتاب بودند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: دستگاه های متولی حوزه کتاب از جمله این اداره کل و اداره‌کل کتابخانه ها برنامه های متنوعی به مناسبت هفته کتاب که از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه با شعار «با کتاب گفتگو کنیم» آغاز می شود پیش بینی کرده اند که امیدوارم همه طراحی های در نظر گرفته شده به ارتقای فرهنگ و کتابخوانی منجر شود.

وی ادامه داد: روز گذشته با حضور معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، پوسترهای هفته کتاب در خوزستان رونمایی و فعالیت را آغاز کردیم؛ «پایبزه کتاب» و «با کتاب گفتگو کنیم» طرح های ملی هستند که پوستر آن ها رونمایی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به برگزاری ۱۱ ویژه برنامه در استان گفت: «حرف‌های من کتاب شد»، «می رسد از دور بوی کتاب در روستا»، «شاعر شنیدنی»، «متل‌ها و مثل‌ها»، «صدا دانه یاقوت»، «چراغ دانایی»، میزگرد «تاریخ و ادبیات اقوام ایرانی»، «نمایشگاه کتاب» و «جایزه کتاب سال خوزستان» از جمله آن ها هستند.

براتی با اشاره به هزینه های چاپ، عنوان کرد: صدور مجوز و تسهیل گری عمده وظایف این اداره کل در این حوزه بوده که مقرر شده دولت ناظر و تسهیل‌گر باشد و فرآیند نشر غیردولتی است. البته در خصوص حمایت از نشر، اخذ مجوز، تالیف تا چاپ و ... اقداماتی در طول سال صورت گرفته و رونمایی هایی انجام شده است که شاید آن گونه که باید به آن پرداخته و رسانه ای نشده که باید در دستور کار جدی قرار گیرد.

وی افزود: در خصوص خرید کتاب ناشران، در گذشته سهم ناچیزی به هر استان اختصاص داده می شد که طی چند سال اخیر، این کار به صورت متمرکز انجام می شود به گونه ای که کتاب خریداری، سپس به استان ها تحویل داده می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: امروز به معاونت فرهنگی وزارت پیشنهاد داده می شود در هفته کتاب برای اخذ شابک امتیازی در راستای تسریع امور در نظر گرفته شود.

براتی در خصوص حمایت از رونق نشر بومی اظهار کرد: در حالی که فرآیند نشر غیردولتی است اما شاید یکی از مهم ترین راه حمایت از مولفان و ناشران برگزاری نمایشگاه کتاب باشد که علاوه بر کمک به اقتصاد، فرصتی برای ترویج کتابخوانی و فرهنگ مطالعه است لذا هفته آینده ستاد برگزاری آن برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص توزیع کتاب در اماکن عمومی از جمله پایانه های مسافربری، اتوبوس ها، مطب ها، مراکز درمانی و ... مذاکراتی صورت خواهد گرفت تا در صورت امکان با هم افزایی و تعامل دستگاه های متولی از جمله کتابخانه ها و شهرداری بتوانیم کار را پیش ببریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: آخرین دوره جایزه کتاب سال خوزستان آذر ماه ۱۴۰۱ برگزار و رونمایی پنجمین دوره همان روز انجام شد که به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان اختتامیه برگزار نشد و سال گذشته به دلیل شرایط کشور این اتفاق رقم نخورد اما در راستای حمایت از مولفان، نویسندگان و فعالان حوزه نشر استان پوستر ششمین دوره جایزه کتاب سال خوزستان رونمایی شد؛ همه آثار واصله پنجمین دوره با نظر هیئت داوران، به صورت مستقل یا در قالب این دوره ترتیب اثر داده خواهد شد.