به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جودکی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، درباره پلمپ واحدهای آلاینده تفکیک ضایعات اظهار کرد: در پی دریافت شکایات مردمی مبنی بر فعالیت واحدهای تفکیک ضایعات و ایجاد آلودگی شدید هوا ناشی از پسماندسوزی در اراضی شمالی حاشیه نسیم‌شهر، موضوع به قید فوریت در دستور کار قرار گرفت.

وی با اشاره به تخلفات محرز این واحدها افزود: پس از پایش‌های تخصصی، تخلفاتی شامل مدیریت غیراصولی پسماند، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و پسماندسوزی گسترده محرز شد و اخطاریه‌های قانونی به متصدیان ابلاغ گردید.

جودکی درباره روند رسیدگی به این پرونده تصریح کرد: با اتمام مهلت‌های قانونی و عدم اقدام متصدیان برای رفع آلایندگی، این واحدها روز گذشته ۱۹ آبان با دستور مقام قضایی به استناد قوانین هوا پاک، مدیریت پسماند و مجازات اسلامی پلمپ شدند.

وی در پایان تأکید کرد: صیانت از سلامت عمومی خط قرمز محیط زیست بهارستان است و گشت و پایش شبانه‌روزی برای برخورد با واحدهای متخلف ادامه خواهد داشت.