به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل جهانشاهی، چهارشنبه شب به خبرنگاران گفت: شامگاه چهارشنبه در کیلومتر ۱۰ مسیر ارتباطی منوجان به کهنوج یک دستگاه خودروی سمند واژگون شد.

وی با بیان اینکه بر اساس بررسی کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه عدم توجه به جلو از سوی راننده خودروی سمند بوده است، افزود: در این سانحه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد که برای طی مراحل درمانی به بیمارستان منتقل گردید.

سرهنگ جهانشاهی، ضمن تأکید بر ضرورت توجه کامل رانندگان به جلو و پرهیز از سرعت غیرمجاز و انحراف، از رانندگان خواست در طول مسیر از انجام کارهایی که تمرکز آن‌ها را از رانندگی بازمی‌دارد خودداری کرده و در صورت احساس خستگی، در محل‌های مجاز توقف کرده و استراحت نمایند.