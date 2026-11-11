به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست شورای معادن استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند معدنی این منطقه اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، ذخایر قطعی معدنی استان به بیش از یک میلیارد تن می‌رسد که ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری اصولی و هدفمند از منابع و ذخایر معدنی افزود: جلسات شورای معادن باید با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و هدایت این منابع در مسیر توسعه و پیشرفت استان برگزار شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه معادن می‌توانند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد منطقه ایفا کنند، تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و سازوکارهای مالی، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال فراهم شود تا بخشی از مشکلات اقتصادی استان برطرف شود.

رحمانی پویایی، برنامه‌ریزی و تلاش مستمر را لازمه عبور از شرایط موجود و حرکت به سمت توسعه دانست و بر ضرورت توجه جدی‌تر دبیرخانه شورای معادن به بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تفویض اختیارات به استانداران گفت: واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران یکی از راهکارهای مؤثر برای پاسخ‌گویی سریع‌تر و کارآمدتر به مسائل و مشکلات مناطق و استان‌هاست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در مواردی که تصمیمات یا درخواست‌های استان با مخالفت مواجه می‌شود، امکان پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و اداری وجود دارد و باید از این ظرفیت‌ها برای رفع موانع و تسهیل امور استفاده کرد.

رحمانی همچنین کمبود زیرساخت‌ها را یکی از موانع اصلی بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های معدنی استان عنوان کرد و گفت: فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز، روند استفاده مؤثر از ذخایر معدنی را با محدودیت مواجه کرده است.

وی اضافه کرد: در صورت تأمین اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز و توسعه زیرساخت‌های لازم، امکان بهره‌برداری بهتر و مؤثرتر از ذخایر معدنی استان فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، توسعه تولید و افزایش اشتغال داشته باشد.