بیانیه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت ها درباره محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است؛

از آنجایی که هیئات مذهبی، با کارکردهای مثبتی که دارند؛ به خودی خود، کاهش دهنده آسیب های اجتماعی هستند، از این جهت، هیئات حسینی با شاخصه های دینی- مذهبی، عقلانی- عاطفی، جهادی و عاشورایی؛ کارآمدترین راهکار جهت مقابله با جبهه کفر و نفاق، و دفاع از حریم مرزهای امنیتی- اعتقادی است.

مگر می توان تصور کرد که هیئات اسلامی- انقلابی پرطراوت باشند، اما از سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) الگو نگیرند!؟ هیئات انقلابی ای که دغدغه ترویج و تبلیغ مظلومیت اهل بیت(علیهم السلام) را دارند، همسو با سبک زندگی آنان، از اسراف و تبذیر تبری می جویند، به ویژه اسراف در منابع عمومی، نظیر: نان و آب و انرژی... هیئات با اصلاح الگوی مصرف؛ در اقلام مصرفی بهینه سازی جدی، صورت می دهند و با تاکید بر مصرف داخلی، سبب بالندگی بیشتر تولید و ترویج اقتصاد مقاومتی می‌شوند.

از مولفه های زیبای زندگانی اهل بیت(علیهم السلام)، مدیریت بحران جامعه اسلامی بوده است. جامعه ای که همواره به واسطه ظلم حاکمان دوران، در مضیقه است، تلاش کرده، با کمترین موؤنه، بیشترین فائده را برساند. رسول اکرم(صلی الله علیه واله) برای امتش، «قلیل الموؤنه و کثیرالمعونه» بودن را یکی از اوصاف پسندیده مؤمنین برشمرده اند و همه ی این امور، باید با شکرگزاری همراه باشد. شکرگزاری نسبت به توفیق اقامه ماتم و شادی برای اهل بیت؛ (علیهم السلام) شکرگزاری برای امکان تحقق این توفیق به جهت وجود امنیت لازم که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم گشته است. امنیتی که در بسیاری از کشورها یا وجود ندارد یا نایاب است.

با این توضیح ضمن تاکید به برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم عزاداری ایام الله محرم و صفر، بر اساس موازین صحیح و آداب و محکمات اسلامی و بایسته های شرعی توجه همه هموطنان، مؤمنین، محبان اهل بیت(علیهم السلام)، به ویژه شیفتگان سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین(علیه السلام)، هیئات مذهبی و برگزارکنندگان برنامه های فرهنگی و تبلیغی و عزاداری ها را به رعایت نکات زیر جلب می نماید:

۱) برنامه ریزی لازم جهت اجرا و ارتقای کیفی و کمی هر چه بیشتر فیوضات معنوی و حماسی در مراسم عزاداری سالار شهیدان (علیه السلام)، با هدف شناخت و معرفت هر چه بیشتر مخاطبین با سنت و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و تلاش برای حسینی شدن و حسینی ماندن عزاداران حضرت ابا عبدالله(علیه السلام).

۲) توجه به موضوع آگاهی بخشی دینی و بصیرت افزایی با دعوت از سخنرانان و خطبای ارجمند، مداحان و ذاکران و نیز قاریان گرامی در برنامه های عزاداری، با بهره گیری از آیات قرآن کریم و بیان روایات اسلامی، جهت ارائه برنامه های مستدل و با کیفیت

۳) توجه ویژه و استفاده از تمامی ظرفیت ها در مقابله اصولی و فرهنگی، با پدیده هایی همچون آسیب های اجتماعی و فرهنگی.

۴) ساماندهی اجرای برنامه ها و دسته های عزاداری و... به وسیله رعایت نظم و انضباط از جهت زمان و برنامه.

۵) تجلیل و تقدیر از خانواده شهیدان دفاع مقدس و مدافعان حرم در قالب یادمان سازی از رفتار عملی شهداء آنان.

۶) رعایت «وحدت اسلامی» بر اساس شاخص های مورد تاکید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و پرهیز از طرح مباحث اختلاف‌انگیز و عدم اهانت به مقدسات پیروان مذاهب اسلامی.

۷) تنظیم برنامه های مختلف در مراسم سوگواری برای عزاداران جهت بهره گیری از تلاوت زیبای قرآن، ادعیه و زیارات، مناجات مأثوره از ائمه طاهرین(علیهم السلام) در برنامه های اصلی و جنبی هیئات مذهبی.

۸) اهمیت بیش از پیش مسئولین هیئات مذهبی، جهت اقامه نماز جماعت در مراسم عزاداری حسینی با محوریت مسجد؛ و خلق زیباترین و ماندگارترین اقامه نماز جماعت در ظهر عاشورا.

۹) مغتنم شمردن حضور کودکان، نوجوانان و جوانان در مراسم عزاداری امام حسین(علیه السلام) و واگذاری مسئولیت بخشی از برنامه ها به آنها جهت نهادینه شدن خدمتگزاری در دستگاه حضرت ابا عبدالله الحسین(علیه السلام) و کسب تجربه عملی در هیئات داری

۱۰) دقت عمل در گزینش پیام های عاشورایی جهت فضاسازی و تبلیغات محیطی، تا محتوایی مطابق با اهداف قیام حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) داشته باشد.

۱۱) بهره گیری از نکات اخلاقی، حماسی ... در قالب فرمایشات ائمه طاهرین(علیهم السلام)، امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در کتیبه ها، پوسترها و... همراه با جذابیت های هنری، نصب تمثال های مبارک شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعان حرم.

۱۲) رعایت اخلاق اسلامی و پرهیز از هرگونه ایجاد مزاحمت و نارضایتی مردم در اماکن و زمان ها و نحوه عزاداری (خودداری از حرکات و اعمال ناشایست و وهن مذهب).

۱۳) ضرورت برقراری ایمنی در مساجد، حسینیه ها و سایر اماکن مذهبی با توجه به حضور انبوه شهروندان در مراسم

۱۴) ضرورت توجه به اطلاعیه های نیروی انتظامی، به منظور حفظ نظم و امنیت برپایی مطلوب و بهینه مراسم عزاداری.

در پایان یادآور می شود، مسئولین هیئات، باید به کارکردهای مثبت هیئات برای ارتقا معرفت دینی آحاد جامعه، توجه بیشتری داشته باشند و تلاش نمایند، تا سمت و سوی هیئات عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(علیه السلام) از هرگونه انحراف و آسیبی مبرا باشد. مسلما این امر میسر نمی گردد مگر در سایه توجه و عمل، به فرامین و فتاوای امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامه ایی (مذظله العالی) و مراجع عظام تقلید و توصیه های علما.

باشد که رعایت این موازین و شئونات از سوی هیئات حسینی، زمینه ساز ظهور حضرت مهدی منتظر (عجل الله تعالی فرجه) شود و همه ما را از عزاداران و سوگواران واقعی و شایسته اهل بیت عصمت و طهارت و سالار شهیدان (علیهم السلام) قرار دهد.