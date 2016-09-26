بیمارستان ساسان۲ احداث می شود/ افتتاح بخش ICU با هزینه ۳.۵میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا توکلی در حاشیه افتتاح بخش آی سی یو بیمارستان ساسان در جمع خبرنگاران گفت: دو بخش آی سی یو ۱ و ۲ داشتیم که کفاف تعداد و نیازهای بیماران را نمی داد به همین دلیل از دو سال گذشته به دنبال گسترده کردن این بخش و افزایش امکانات درمانی بودیم.

وی با بیان اینکه بخش جدید ۱۵ تختخوابی است، گفت: فضای آی سی یو جدید ۷۰۰ متر است که ۱۴ تخت آی سی یو عادی و یک اتاق ایزوله در آن وجود دارد.

توکلی از هزینه ۳.۵ میلیارد تومانی افتتاح و تجهیز این بخش خبر داد و افزود: ساخت و تجهیز بخش جدید ۳.۵ میلیارد تومان هزینه در پی داشت که با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی به دنبال این بودیم که با برندهای داخلی این بخش تجهیز شود.

وی افزود: برای رفاه حال همراهان دوربین های مجهز به زوم کردن و نمایشگر به منظور نشان دادن تصاویر بیماران برای همراهانشان فراهم شده است تا همراهان بتوانند چهره بیماران خود را در خارج از بخش آی سی یو ببینند.

رئیس بیمارستان ساسان تصریح کرد: علاوه بر این بخش به زودی قرار است کلینیک های سرپایی و آزمایشگاهی در همین رابطه تجهیز شود.

توکلی از ساخت بیمارستان ساسان ۲ خبر داد و افزود: زمینی که در مجاورت بیمارستان فعلی قرار دارد، به منظور تجهیز بیمارستان فعلی قرار است به بیمارستان مجزایی تبدیل شود.

وی با اشاره به افزایش رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به این بیمارستان گفت: اکثر بیماران مراجعه کننده جانبازان و ایثارگران هستند که بیشتر آنها حال جسمی وخیمی دارند. با این حال هیچ ایثارگر مراجعه کننده ای به این بیمارستان یک ریال هم بابت هزینه های درمان و دارو پرداخت نمی کند و هر دارویی اعم از ایرانی یا خارجی از سوی بیمارستان تهیه و در اختیار بیماران قرار می گیرد.

توکلی تصریح کرد: روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر مراجعه سرپایی، ۲۰۰ نفر مراجعه به اورژانس، ۴۰ تا ۴۵ نفر بستری و ترخیص داریم که ۹۵ درصد بیماران مراجعه کننده بیمه هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از افراد منتقد وضعیت مکانی بیمارستان فعلی ساسان بودند و اعلام کردند با توجه به میزان آلودگی در این منطقه بسیاری از بیماران به ویژه جانبازان شیمیایی دچار مشکل هستند، آیا ساخت بیمارستان دوم در کنار بیمارستان فعلی تکرار اشتباهات گذشته نیست؟ گفت: موقعیت جغرافیایی بیمارستان ساسان به لحاظ دسترسی به وسایل حمل و نقل مناسب است و امکان هتلینگ نیز در این بیمارستان وجود دارد. در رابطه با بیمارستان ساسان ۲ قرار است بخش مخصوص جانبازان شیمیایی با در نظر گرفتن امکانات ویژه از لحاظ تهویه در نظر گرفته شود تا نگرانی ها در این رابطه از بین برود.