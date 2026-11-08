به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا توکلی رئیس بیمارستان ساسان، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این بیمارستان به‌عنوان یک مرکز درمانی کشوری در حوزه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ایثارگران فعالیت می‌کند، اظهار کرد: بیمارستان ساسان همواره پذیرای بیماران ارجاعی از سراسر کشور برای دریافت خدمات درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی بوده است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای بازسازی ساختمان فعلی بیمارستان و ارتقای زیرساخت‌های آن با هدف ارائه خدمات مطلوب‌تر به ایثارگران انجام شد؛ اما با افزایش میانگین سنی جانبازان و بروز و تشدید عوارض ناشی از جانبازی، نیازهای درمانی این گروه نیز افزایش یافته است.

رئیس بیمارستان ساسان ادامه داد: بررسی‌ها و نیازسنجی‌های انجام‌شده نشان داد که ساختمان فعلی بیمارستان پاسخگوی نیازهای درمانی امروز و به‌ویژه نیازهای سال‌های آینده ایثارگران نخواهد بود. بر همین اساس، هیئت امنای بنیاد با ریاست رئیس‌جمهور، احداث بیمارستان جدیدی را برای پاسخگویی به این نیازها تصویب کرد.

توکلی با اشاره به روند تصویب و آغاز پروژه بیمارستان جدید ساسان گفت: در پایان سال ۱۴۰۳، طرح احداث بیمارستان ساسان ۲ به تصویب رسید. بر اساس برآوردهای انجام‌شده و امکانات موجود، این بیمارستان با ظرفیت ۳۶۰ تخت طراحی شد و پس از طی مراحل اداری و قانونی و انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی پروژه از اوایل سال ۱۴۰۴ آغاز شد.

وی با تشریح ویژگی‌های این پروژه بیان کرد: بیمارستان جدید ساسان به‌عنوان یک مرکز تخصصی و فوق‌تخصصی، با برخورداری از امکانات تشخیصی و درمانی و بخش‌های سرپایی و بستری طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که تلاش شده تمام نیازهای درمانی ایثارگران در همین مجموعه تأمین شود و برای دریافت خدمات مورد نیاز، ضرورتی به اعزام بیماران به مراکز درمانی دیگر وجود نداشته باشد.

رئیس بیمارستان ساسان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای مرحله نخست پروژه را حدود ۱۰ همت اعلام کرد و افزود: این اعتبار برای فاز نخست، شامل عملیات ساخت بیمارستان، در نظر گرفته شده است و برای مراحل بعدی و تأمین تجهیزات مورد نیاز نیز باید اعتبارات جداگانه‌ای تصویب شود.

توکلی درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه نیز گفت: ساختمان بیمارستان در ۲۱ طبقه طراحی شده و عملیات ساخت آن با استفاده از روش تاپ‌دان در حال انجام است. در حال حاضر، اجرای ستون‌های ساختمان در جریان است و برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۴ درصد از عملیات ساخت پیشرفت داشته است.

وی با اشاره به برنامه زمان‌بندی پروژه اظهار کرد: از ابتدای طراحی، بازه زمانی مشخصی برای اجرای پروژه در نظر گرفته شده است و تلاش می‌شود عملیات ساخت در چارچوب برنامه پیش‌بینی‌شده پیش برود.

افزایش ظرفیت درمانی و ارتقای کیفیت خدمات

رئیس بیمارستان ساسان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به کمیت و کیفیت خدمات درمانی گفت: تأکید ریاست بنیاد و معاونان ایشان این بوده است که در کنار توسعه ظرفیت‌های درمانی و پاسخگویی به نیازهای ایثارگران، شاخص‌های کیفی و پیامدی خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی در قالب یک برنامه سه‌ساله تدوین شده است.

توکلی با اشاره به آمار فعالیت‌های درمانی بیمارستان ساسان تصریح کرد: در حال حاضر ضریب اشغال تخت بیمارستان حدود ۹۵ درصد است و روزانه بیش از هزار و ۵۰۰ نفر برای دریافت خدمات به اورژانس، درمانگاه‌ها و بخش‌های کلینیکی مراجعه می‌کنند. همچنین ماهانه بیش از هزار و ۶۰۰ نفر در این بیمارستان بستری می‌شوند.

وی درباره شاخص‌های رضایتمندی و کیفیت خدمات نیز گفت: بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده که هر شش ماه یک‌بار صورت می‌گیرد، میزان رضایتمندی مراجعان حدود ۸۸ تا ۹۱ درصد گزارش شده است. همچنین شاخص‌های مرتبط با مرگ‌ومیر، عوارض بیماری و سایر شاخص‌های کیفی در سال‌های اخیر روند بهبودی داشته‌اند.

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های توسعه‌ای بیمارستان فعلی اشاره کرد و گفت: با توجه به قدمت ساختمان موجود و افزایش نیاز به فضاهای درمانی، توسعه زیرساخت‌های بیمارستان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: یکی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، ادامه ساخت درمانگاه در چهار طبقه دیگر است. همچنین احداث یک ساختمان مجزا برای استقرار بخش‌های اداری در برنامه قرار دارد تا با انتقال واحدهای اداری، بخشی از فضاهای فعلی آزادسازی شود و پس از بهینه‌سازی، در اختیار بخش‌های درمانی قرار گیرد.

رئیس بیمارستان ساسان در پایان با اشاره به سابقه ارتباط درمانی جانبازان با این مرکز خاطرنشان کرد: از دوران دفاع مقدس، جانبازان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان ساسان مراجعه کرده‌اند و این مرکز همواره یکی از مراکز شناخته‌شده درمانی برای آنان بوده است. به همین دلیل، جانبازانی که از گذشته سابقه درمان در این بیمارستان داشته‌اند و همچنین مراجعان جدید، از طریق هماهنگی با بنیاد یا ارتباط مستقیم با بیمارستان برای دریافت خدمات درمانی مراجعه می‌کنند.