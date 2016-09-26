افزایش ۶۱ درصدی آمار واحدهای تجمیعی در کمتر از ۱۰سال

به گزارش خبرگزاری مهر، عباداله فتح اللهی در پنجمین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی دفتر دهم با محور "تدوین برنامه ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران" که به همت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و با حضور محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل این شرکت برگزار شد، به عنوان یکی از اعضای پنل به ایراد سخنرانی در خصوص موضوع "دفاتر خدمات نوسازی؛ مروری بر تجارب بهسازی مشارکتی عرصه‌های عمومی مرکز تاریخی تهران" پرداخت.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این جلسه با بیان این که مجموعه فرآیندهایی که منجر به ارتقاء کیفیت زندگی در یک محل شده و ساکنان را برای استمرار حیات در آن محل ترغیب کرده و امیدوار می سازد به عنوان تعریفی ماندگار از بازآفرینی، نوسازی و بهسازی مد نظر قرار دارد، تصریح کرد: بازآفرینی، نوسازی و بهسازی شهری دارای پیچیدگی های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است که آسیب شناسی مستمر از عملکردها و اقدامات گذشته و تلاش برای اصلاح و بهبود روش ها در این مهم را ضروری می سازد.

به گفته دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، پیچیدگی بافت های فرسوده و ماهیت آن ها، پراکنده کاری نهادهای مسئول و توجه کلی به محله و محله محوری به جای پارسل و پلاک محوری از جمله مهمترین عواملی بود که ضرورت شکل گیری مدیریت هماهنگ در نوسازی بافت های فرسوده را بدیهی ساخت.

فتح اللهی اظهار داشت: به منظور تحقق نوسازی در بافت های ناپایدار و فرسوده شهری ضروری است حاکمیت ملی شامل دولت، مجلس، قوه قضائیه؛ حاکمیت محلی شامل شورای اسلامی شهر، شهرداری؛ بخش خصوصی شامل نهادهایی که از توان فکری و مالی و تجربی مناسبی در حوزه نوسازی برخوردار هستند و همچنین ساکنان و مالکان بافت های فرسوده دست به دست هم دهند تا مقوله بازآفرینی و نوسازی در محلات به صورت متوازن و پایدار اجرایی شود.

وی افزود: چنانچه هریک از عوامل، ذی نفعان و ذی نقشان در نوسازی به مسئولیت ها، تکالیف و وظایف خود آن گونه که انتظار می رود عمل نکنند، به طور یقین فرآیند نوسازی دچار نقصان خواهد شد.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، مدیریت هماهنگ را اصلی ترین ابزار برای انسجام بخشی و بکارگیری مجموعه پتانسیل های ذی نفعان و ذی نقشان در راستای دستیابی و تحقق هدف بازآفرینی و نوسازی محلات فرسوده عنوان کرد و نقش و جایگاه دفاتر خدمات نوسازی را در این ماتریس مدیریتی بسیار حائز اهمیت دانست.

فتح اللهی گفت: دفاتر خدمات نوسازی تشکل های حرفه ای و تخصصی هستند که به نمایندگی از ساکنان محدوده ها و محلات فرسوده، مطالبات انباشته شده آنها را به زبان فنی در چارچوب ادبیات، ابزار و اختیارات مدیریت شهری و بخش های حاکمیتی ترجمه می کنند تا راهکارهای متناسب برای نوسازی با در نظر گرفتن شرایط هر محله به واقعیت های اجرایی تبدیل گردد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که دفاتر خدمات نوسازی از پشتوانه محکم جامعه دانشگاهی، متخصصین، نخبگان و صاحب نظران حوزه نوسازی بهره مند هستند، از افزایش آمار واحدهای تجمیعی از ۲% در سال ۸۷ به ۶۳% در سال ۹۵ خبر داد و اظهار داشت: دفاتر خدمات نوسازی توانسته اند با نهادینه کردن فرهنگ تجمیع از منظر فکری، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، شهرسازی و ... در میان ساکنان بافت های فرسوده به این مهم دست یابند و فرآیند تجمیع را به منظور رساندن پلاک های ریزدانه به حداقل استاندارهای تعریف شده در طرح جامع و تفصیلی دنبال نمایند.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران ضمن توضیح ساختار ستادهای بازآفرینی پایدار در مناطق، خاطرنشان کرد: دفاتر خدمات نوسازی با عضویت در کارگروه های اجرایی بازآفرینی پایدار مناطق که به ریاست شهرداران نواحی برگزار می شود، نگاه و یافته های فنی خود را با مجموعه امکانات، اختیارات، ظرفیت ها و پتانسیل های شهرداری مناطق تلفیق کرده و برای ارتقاء کیفیت زندگی در محلات هدف تلاش می کنند.

فتح اللهی در خاتمه سخنان خود ابراز امیدواری کرد که با حمایت شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، تجربیات موفق دفاتر خدمات نوسازی در تبدیل کردن تهدید بافت های فرسوده به یک فرصت، به سایر کلانشهرها و استان های کشور نیز تسری پیدا کند.

شایان ذکر است پنجمین نشست از سلسله نشست‌های موضوعی دفتر دهم با محور"تدوین برنامه ارتقاء کیفیت زندگی در مرکز تاریخی شهر تهران" با حضور عباداله فتح اللهی، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران؛ عابد ملکی، شهردار منطقه ۱۲و علی محمد سعادتی، قائم مقام شهردار منطقه ۱۲ به عنوان اعضای پنل در محل سالن اجتماعات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد.