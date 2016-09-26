نخستین نمایشگاه «شرح رنگ و نگاه» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه «شرح رنگ و نگاه» با نمایش منتخب آثار نقاشی ایرج اسکندری از هنرمندان پیشکسوت حوزه هنری و با حضور محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری و مرتضی گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری در گالری ابوالفضل عالی برگزار شد.

محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه منتخب آثار نقاشی ایرج اسکندری با بیان اینکه بخشی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران و به‌ویژه دهه ۶۰ در آثار تجسمی هنرمندان حوزه هنری تبلور یافته است، اظهار کرد: هنرمندان کشورمان به‌ویژه نسل جوان اگر بخواهند با آن روزها آشنا شوند و بدانند چه بر سر ملت آمده و چه وقایعی را پشت سر گذاشته‌ایم می‌توانند به آثار تجسمی آن دوران رجوع کنند.

مومنی‌شریف همچنین گفت: آثار تجسمی سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌های جنگ تحمیلی، بازتاب خوبی برای یادآوری آن دوران و روایت آن روزها هستند. حوزه هنری خاستگاهی برای هنرمندان انقلاب اسلامی است که می درخشند و در جاهای دیگر از وجود این هنرمندان استفاده می‌شود. حوزه باید این شأن پایگاهی خود را همیشه نگه دارد و بدون شک به عنوان خانه ادبا و هنرمندان انقلاب اسلامی فعالیت خود را ادامه دهد و این هنرمندان هم باید سایه‌شان بر سر حوزه باشد و در این نهاد انقلابی رفت و آمد داشته باشند.

در نخستین نمایشگاه «شرح رنگ و نگاه» منتخبی از آثار ایرج اسکندری از هنرمندان پیشتاز هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی به نمایش درآمد. همچنین قرار است ۶ مهرماه نشست نقد و بررسی آثار این هنرمند از ساعت ۱۵ در گالری ابوالفضل عالی برگزار شود.

ایرج اسکندری متولد ۱۳۳۵، سرپرستی گروه تجسمی دانشکده الزهرا و عضویت در گروه نقاشی حوزه هنری انقلاب اسلامی در کارنامه فعالیت‌های او دیده می شود.

این هنرمند که در نمایشگاه های جمعی و انفردی بسیاری شرکت کرده است، پس از انقلاب اسلامی، جدا از پرداختن به نقاشی و همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت ایجاد فضای جدید هنری به تدریس در دوره فوق لیسانس دانشکده هنرهای تزئینی پرداخت و در جریان تعطیلی موقت دانشگاه ها در طول انقلاب فرهنگی به خدمت سربازی رفت و عهده‌دار تبلیغات عقیدتی و سیاسی نیروی زمینی شد.

پس از آن مجددا به تدریس طراحی و نقاشی در دانشکده هنرهای تزئینی مشغول شد. ایرج اسکندری فارغ التحصیل رشته نقاشی از هنرکده هنرهای تزئینی، فارغ التحصیل پژوهش هنر، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر است.

او همچنین دبیر دومین و سومین دوسالانه نقاشی معاصر ایران، دبیر نخستین دوسالانه بین المللی نقاشی جهان اسلام و دبیر نخستین جشنواره هنرهای تجسمی آفریقا بوده است. ایرج اسکندری در عرصه مجسمه سازی نیز فعالیت می کند.

در مراسم افتتاح منتخب آثار ایرج اسکندری، مرتضی گودرزی دیباج، احمد آقا قلی‌زاده و جمعی از هنرمندان عرصه تجسمی حضور داشتند.