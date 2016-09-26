به‌گزارش خبرنگار مهر، ستار محمودی امروز در همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد که حدود ۱.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان در عرصه آبی اشتغال دارند و حدود ۲۵۰ نوع شغل در عرصه‌های آبی وجود دارد که ساخت سد و تونل از این نوع هستند، گفت: برخی هنوز نمی‌دانند که ساخت سد در کشور ضرورت است یا تفنن، کشور به دلیل مجموعه‌ای از شرایط طبیعی و توپوگرافی شدید نیازمند این است که به لحاظ توسعه راه‌های مراسلاتی و مدیریت منابع آب و مجموعه‌ای از شرایط که بتواند توسعه را به صورت متوازن در سراسر کشور برقرار کند، نیاز به حفاری‌های مختلف از جمله احداث تونل و سد دارد.

قائم مقام وزیر نیرو با اعلام اینکه احداث سد، مدیریت منابع آب، جلوگیری از تخریب سیلاب‌ها، مقابله با خشکسالی و استحصال آب برای زمان‌های خشک و انتقال آن به مناطق دیگر نشان می‌دهد ساخت سدها نه از روی تفنن و سرگرمی بلکه ضرورت توسعه کشور است، تصریح کرد: وقتی صحبت از تونل می‌شود عده‌ای تصور می‌کنند که تونل مختص راه‌سازی است.

این مقام مسئول، افزود: در کشور هزاران کیلومتر جاده و خطوط راه آهن وجود دارد، اما فقط ۳۰۰ کیلومتر تونل در راه‌سازی حفر شده است، در حالی‌ که بیش از ۵۰۰ کیلومتر تونل در بخش آب و در عرصه آبرسانی در دست بهره‌برداری یا احداث است.

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه تونل‌ها به جز سامانه‌های انتقال آب، جمع آوری آب‌های سطحی و خطوط فاضلاب را نیز به عهده دارند، اظهار داشت: در عرصه شهری هم به دلیل رشد جوامع شهری، قسمتی از نیازهای شهرها از جمله سامانه‌های حمل و نقل و سامانه‌ها و تجهیزات نامناسب که ممکن است به جامعه آسیب برساند به زیر زمین منتقل شده است.

وی با اشاره به سد و تونل به عنوان ابزار توسعه، بیان کرد: به سد و تونل باید نگاه مدیریتی و کارشناسی داشت و در مباحث سدسازی و تونل سازی حتماً به عوامل زیست محیطی و اجتماعی توجه ویژه داشت تا احداث سد و تونل بر منابع آب زیرزمینی و چرخه آب اثرات نا مطلوب وارد نکند.

محمودی با اشاره به اینکه تا ۴۰ سال قبل ما قادر به تواید حداقل‌های صنعت آب نبودیم، ولی امروز با اعتماد به نفس کامل به احداث سد و تونل در داخل و خارج از کشور می‌پردازیم، تاکید کرد: این کار نیاز به محاسبات دقیق ریاضی دارد و علوم دیگر نیز در آن دخیل هستند که باعث می‌شود تا ارتباط ما با پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها قطع نشود تا همواره سد سازی و تونل سازی به عنوان یک ارزش در جامعه نمود داشته باشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه سازه‌ها به لحاظ امنیت و حفاظت از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، تاکید کرد: بسیاری کارشناسان عقیده دارند که برای سازه‌های آبی و سدها باید بعد از نیروگاه هسته‌ای بزرگترین میزان امنیتی را قائل شد.

وی با بیان اینکه سد و تونل نیز مانند بسیاری از چرخه‌های طبیعی عمر مفیدی دارند و باید در طول بهره‌برداری از آنها مراقبت‌های خاصی انجام شود، نتاکید کرد: فراموش نکنیم همان طوری‌که تا قبل از بهره‌برداری یک پروژه سد و تونل، به تأمین اعتبار آن طرح می‌پردازیم، پس از بهره‌برداری نیز اعتبارات لازم برای مراقبت و نگهداری از آنان در نظر گرفته شود.

قائم‌مقام وزیر نیرو همچنین تاکید کرد: متولیان ابرسازه‌ها در زمان احداث این ابنیه، قوی‌ترین نیروهای خود را به ‌کار می‌گیرند، اما پس از بهره‌برداری تقریباً آنها را فراموش می‌کنند و به این سازه‌ها به چشم بازنشسته می نگرند.

وی در پایان با بیان اینکه نباید ارتباط بین صنعت و دانشگاه و مراکز پژوهشی کم رنگ شود، خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال آینده باید بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر تونل حفر شود که بخش عمده این کار توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.