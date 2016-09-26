به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کاخ کرملین) امروز در سخنانی با انتقاد از آمریکا و انگلیس در خصوص الفاظ به کار رفته نمایندگان این کشورها علیه مسکو در نشست اضطراری روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل به خبرنگاران گفت: روسیه الفاظ به کار رفته و نیز لحن نمایندگان آمریکا و انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل علیه مسکو را نپذیرفته و اعلام می کند که ادامه این روند ممکن است به فرایند مصالحه در سوریه آسیب برساند.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: این الفاظ می تواند روابط فیمابین را نیز با چالش مواجه کند و لذا در راستای منافع طرفین نیست. ما به صراحت اعلام می کنیم که اوضاع کنونی واقعاً سخت و نگران کننده شده است.

دیمیتری پسکوف افزود: مسکو نگران استفاده تروریست ها از آتش بس برای تجدید قوا و بازیابی توان خود در راستای انباشته کردن زرادخانه های خود از انواع مختلفی از تسلیحات برای تهاجمی جدید است.

وی تصریح کرد: نگرانی دیگری که در این مسیر وجود دارد این است که هنوز هم تمایز میان تروریست ها با گروه های مخالف میانه رو وجود ندارد.

انتقاد شدید دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به الفاظ به کار رفته توسط نمایندگان دو کشور آمریکا و انگلیس در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل است که روز گذشته مسکو را به «وحشی گری» و «همدستی با سوریه در ارتکاب جنایت جنگی» متهم کرده بودند.