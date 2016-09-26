به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه بعدازظهر امروز (دوشنبه) پیش از عزیمت به الجزایر برای شرکت در پانزدهیمن نشست مجمع بین‌المللی انرژی (آیی یی اف) به کاهش سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی از جمله در صنایع نفت اشاره کرد و گفت: این موضوع در نهایت، در بلندمدت به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود.

وزیر نفت درباره برگزاری نشست مشورتی اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، تصریح کرد: این نشست در حد یک اجلاس مشورتی است و باید در همان حد از آن انتظار داشت.

وزیر نفت افزود: از مجموع مذاکرات این نشست مشورتی اعضای اوپک می‌توان به عنوان یک پیش‌آمادگی برای اجلاس عادی ماه نوامبر اعضا در وین استفاده کرد.

زنگنه همچنین درباره حضور کشورهای غیرعضو اوپک در نشست مشورتی توضیح داد: اگر کشورهای بزرگ تولیدکننده غیرعضو اوپک در این اجلاس شرکت کنند، با آنها درباره ثبات بازار نفت صحبت خواهیم کرد.

وزیر نفت با بیان اینکه وضع کنونی بازار نفت برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مطلوب نیست، اظهار داشت: آمادگی‌های برای تثبیت بازار نفت در حال ایجاد است.

این عضو کابینه دولت، افزود: با توجه به حضور نمایندگان کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان و همچنین رؤسای بزرگ شرکت‌های نفتی جهان، شرکت‌کنندگان در نشست مجمع بین‌المللی انرژی می‌توانند از فرصت برگزاری چنین رویدادی برای رایزنی به منظور تثبیت بازار نفت بهره گیرند.

زنگنه با اعلام اینکه شرکت در نشست مجمع بین‌المللی انرژی الجزایر برای ایران فرصت خوبی است تا در دوران پساتحریم به منظور ثبات بخشی به بازار نفت و تامین نیازهای خود با کشورهای دیگر و رؤسای شرکت‌های بزرگ نفتی رایزنی کند، یادآور شد: ایران در شرایط پساتحریم به سه عامل اصلی بازار، سرمایه (منابع مالی) و فناوری نیاز دارد.

وی، ادامه داد: ایران می‌تواند از فرصت شرکت در نشست مجمع بین‌المللی انرژی برای مذاکره با کشورهای مصرف کننده و شرکت‌های بزرگ صاحب فناوری استفاده کند.

وزیر نفت با بیان اینکه ثبات بازار نفت از مسائلی است که در این نشست مطرح خواهد شد، خاطرنشان کرد: ایران از هر طرحی برای کمک به تثبیت بازارهای جهانی نفت خام حمایت می‌کند.