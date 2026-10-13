به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا شامگاه سه شنبه در نشست با خبرنگاران این شهرستان با اشاره به برگزاری رزمایش بزرگ جان‌فدایان در روز پنجشنبه، اظهار کرد: اصحاب رسانه با حضور فعال و اطلاع‌رسانی دقیق، ابعاد مختلف این رویداد را برای مردم تشریح کنند.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس رویدادهای میدانی اظهار کرد: بخش مهمی از مسئولیت اطلاع‌رسانی این رزمایش بر عهده خبرنگاران است و همان‌گونه که بسیجیان با حضور میدانی خود در این رویداد مشارکت می‌کنند، رسانه‌ها نیز باید با پوشش حرفه‌ای، ابعاد مختلف آن را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

فرمانده سپاه ماسال با بیان اینکه حضور مردم و بسیجیان در این رزمایش حامل پیام آمادگی و ایستادگی است، افزود: ملت ایران در دفاع از سرزمین، هویت و ارزش‌های خود در برابر هرگونه تهدید ایستادگی می‌کند.

پارسا با اعلام اینکه رزمایش بزرگ جان‌فدایان روز پنجشنبه ساعت ۹ صبح در شهرستان ماسال برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این رزمایش به شهرستان ماسال محدود نیست و در سطح استان گیلان و سراسر کشور نیز برگزار خواهد شد.

وی یکی از اهداف اصلی این رزمایش را انتقال پیام بازدارندگی و آمادگی دفاعی دانست و تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی برای نمایش آمادگی در برابر تهدیدها و تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و آمادگی ملی است.

فرمانده سپاه ماسال با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، با وجود محدودیت امکانات و شرایط نابرابر، در برابر دشمن ایستادگی کرد و از این آزمون دشوار سربلند بیرون آمد.

پارسا با اشاره به تجربه‌های جنگی سال‌های اخیر، بر تداوم رویکرد ایستادگی و دفاع از سرزمین تأکید کرد و گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که ملت ایران در شرایط دشوار نیز بر دفاع از کشور و حفظ استقلال خود پایبند است.

وی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس حضور مردم و بسیجیان، از خبرنگاران شهرستان ماسال خواست با رعایت اصول حرفه‌ای، دقت و سرعت در اطلاع‌رسانی، زمینه آگاهی‌بخشی به افکار عمومی درباره رزمایش بزرگ جان‌فدایان را فراهم کنند.