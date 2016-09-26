برداشت میگو از مزارع پرورش میگو مند دشتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ایزدی عصر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی گفت: در سال جاری ۳۳ مزرعه در سایت پرورش میگو مند اقدام به لارو ریزی کردند که در مجموعه بیش از ۱۲۷ میلیون قطعه لارو ریزی انجام شد.

وی افزود: تاکنون با انجام بازدید های مکرر، آموزش و اعلام نواقص به اتحادیه و بواسطه همکاری موثر و نزدیک اتحادیه پرورش دهندگان مند با این شبکه تاکنون مورد درگیری با بیماری خاصی مشاهده نشده است.

ایزدی با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی صورت گرفته است، بیان کرد: از همه پرورش دهندگان درخواست داریم با توجه به روند کاهش دما در پائیز و احتمال فعال شدن عوامل بیماری زا در برداشت میگو تعجیل کنند و در صورت بروز هر گونه تلفات بلافاصله کارشناسان دامپزشکی شهرستان را در جریان قرار دهند.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود در صورت عدم بروز بیماری و تلفات بیش از هزار تن میگو از مزارع پرورش میگو مند شهرستان دشتی برداشت شود.