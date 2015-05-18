ورامین قطب تولید گندم و جو تهران/ پیش بینی برداشت ۴۲ هزار تن جو

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ورامین از گذشته به عنوان قطب کشاورزی استان تهران محسوب شده و تولیدات متنوعی را در بخش های گوناگون کشاورزی وارد بازارهای پایتخت و استان های مختلف کشور کرده است.

اگر در گذشته مشتریان محصولات کشاورزی و دامی ورامین، شهر تهران و استان های مختلف کشور بود، امروز به همت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی دروازه صادرات نیز بر روی محصولات این شهرستان باز شده است.

تأمین نیازهای کشاورزی پایتخت از اراضی قابل کشت ورامین

خبرگزاری مهر تلاش کرده است در راستای منویات مقام معظم رهبری و معرفی پتانسیل و ظرفیت های مختلف تولیدی برای توسعه هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی، گزارش های متنوعی را با محوریت تولیدات شهرستان های استان تهران تهیه کند.

امروز شهرستان ورامین در تولید غلات به ویژه گندم و جو جایگاه مهم و قابل توجهی در میان شهرستان های استان تهران و استان های همجوار دارد به طوری که برخی از نیازهای پایتخت نیز از اراضی قابل کشت کشاورزان ورامینی تأمین می شود.

کم آبی مشکل جدی برای رونق هر چه بیشتر کشاورزی در ورامین

ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که هنوز از تمامی پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی شهرستان ورامین به خوبی بهره گرفته نشده است به طوری که برخی موانع مهم مانند کمبود آب و عدم آموزش کافی برخی کشاورزان سبب شده تا از همه توانمندی های منطقه استفاده نشود.

اگر چه طی سال های اخیر در بحث آموزش کشاورزان ورامینی تلاش های موثر و قابل توجهی صورت گرفته است اما بحران کمبود آب برای مزارع کشاورزی ورامینی ها مشکلی جدی برای رونق هر چه بیشتر این بخش در دیار ۱۵ خرداد است.

بلا استفاده ماندن ۵۰ درصد اراضی ورامین به دلیل کمبود آب

بر اساس گزارش مسئولان به دلیل کمبود منابع آبی از تمامی ظرفیت ها و زمین های قابل کشت شهرستان ورامین استفاده بهینه صورت نمی گیرد به طوری که بر اساس آمارهای ارائه شده تنها ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت ورامین زیر کشت رفته و ۵۰ درصد اراضی بلا استفاده مانده است.

محمد حسین تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیل و ظرفیت های شهرستان ورامین در تولید غلات اظهار داشت: شهرستان ورامین در تولید غلات بویژه گندم و جو از جایگاه ویژه و پتانسیل بالایی برخوردار است.

پتانسیل بالای شهرستان ورامین در تولید گندم و جو

رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: شهرستان ورامین در تولید غلات بویژه گندم و جو به عنوان یکی از قطب های اصلی استان تهران به حساب می آید.

وی ادامه داد: کشاورزان ورامینی در تولید غلات فعالیت قابل توجهی را به نام خود ثبت کردند به طوری که ۲۱ هزار هکتار از اراضی قابل کشت این شهرستان تحت کشت گندم وجو است.

تاجیک اضافه کرد: در سال زراعی گذشته و با انجام فعالیت های لازم نظیر مقابله با آفات و آموزش صحیح کشاورزان و افزایش بهره وری حدود ۱۰۰ هزار تن غلات از مزارع ورامین برای استفاده شهروندان برداشت شد.

این مسئول با تأکید بر ظرفیت های شهرستان ورامین در تولید جو گفت: پیش بینی های صورت گرفته نشان می دهد که میزان تولید جو از اراضی قابل کشت ورامین به بیش از ۴۲ هزار تن رسیده است.