به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، ارتش این کشور عملیات آزادسازی جزیره «الدولاب» واقع در استان الانبار را کلید زده است.

بر اساس این گزارش، عشایر عراقی، ارتش این کشور را در آزادسازی این جزیره از تصرف تروریست های تکفیری کمک می کنند.

آغاز عملیات آزادسازی الدولاب تنها پس از چند روز از شکست سنگین تروریست های داعش در شهر الشرقاط در استان صلاح الدین صورت می پذیرد.

این در حالی است که مقامات عراقی همچنین از قریب الوقوع بودن عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل واقع در استان نینوا سخن می گویند.