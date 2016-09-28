«ترامپ» خود را پیروز مناظره با «کلینتون» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «دونالد ترامپ،» نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، سهشنبه شب در حضور هزاران نفر از حامیانش در ایالت «فلوریدا» خود را پیروز نخستین مناظرهاش با «هیلاری کلینتون» اعلام کرد.
ترامپ در جمع حامیانش، فهرستی از مسائل را که در مناظره با رقیب دموکرات خود –هیلاری کلینتون- نتوانسته بود بیان کند، ارائه کرد. این نامزد جمهوریخواه از ناکامیهای کلینتون در سیاست خارجی و استفاده از سرور شخصی برای ارسال ایمیلهای طبقه بندی شده به عنوان نقاط ضعف وی یاد کرد.
دونالد ترامپ همچنین از اطلاعاتی که در مناظره به اشتباه بیان کرده بود، دفاع کرد. وی گفت در طول مناظره سعی کرده کاری نکند که کلینتون شرمگین شود.
این وضعیت در حالی است که روز گذشته روزنامه هافینگتون پست حضور ترامپ در مناطره با کلینتون را افتضاح خوانده بود.
