به گزارش خبرگزاری مهر، «چراغ سینما» از شبکه رادیویی تهران جمعه آیین اختتامیه جشنواره فیلم مقاومت را از برج میلاد پوشش می دهد. مرکز همایش های برج میلاد با حضور مسئولان و اهالی سینما به عنوان محل آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت انتخاب شده است، مخاطبان فرهیخته رادیو تهران می توانند مراسم اختتامیه را ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۲:۳۰ بشنوند.

در این ویژه برنامه مخاطبان شنونده بخش هایی از جمله اهدای جوایز بخش مستند، بین الملل و اهدای جایزه فیلم برگزیده خانواده شهدا، نشان ویژه و اهدای دیپلم افتخار به بهترین کارگردانی، بازیگری و... خواهند بود.

معرفی برگزیدگان و گفتگو با کارگردانان و بازیگران برگزیده از دیگر بخش های ویژه این برنامه است. «چراغ سینما» کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران است که به تهیه کنندگی صادق داوری فر روی آنتن می رود.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با شعار «تجلی گفتمان فرهنگی انقلاب اسلامی» به همت بنیاد فرهنگی روایت و انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس از ۲ مهرماه سال جاری در تهران در حال برگزاری است.

«تکیه بر تاریکی» روی آنتن رادیو نمایش

علاقمندان به شنیدن سریال های رادیویی می توانند هشتم مهر ماه شنونده سریال رادیویی «تکیه بر تاریکی» به کارگردانی محمد عمرانی از رادیو نمایش باشند. این نمایش رادیویی را علی جولایی نوشته و ماجرای زندگی یک معلم شهرستانی است که به تازگی به تهران منتقل شده است و...

در این نمایش رادیویی هنرمندانی چون میرطاهر مظلومی، بیوک میرزایی، رضا عمرانی، مهرداد مهماندوست، محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، نوشین حسن زاده و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش پرداخته اند.

این نمایش رادیویی به تهیه کنندگی شهلا نیساری، صدابرداری حیدر صفدری و افکت نرگس موسی پور فردا ساعت ۱۹:۱۵ دقیقه از رادیو نمایش پخش می شود.

بازی های فکری با اجرای کودکان در رادیو فرهنگ

رادیو فرهنگ در برنامه ای جدید که کودکان آن را اجرا می کنند، هر هفته جمعه ها ساعت ۱۵:۱۵ بازی های فکری و قصه خوانی برای کودکان را پخش می کند. این نخستین برنامه رادیویی است که کودکان تمام مراحل آن را از قصه خوانی و تحلیل قصه ها تا اجرای بازی های فکری برعهده خواهند داشت. این برنامه توسط کودکان رده سنی ۸ تا ۱۲ سال اجرا می شود.

تهیه کننده این برنامه رکسانا حمیدی است که جمعه ها از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۸۵ پخش می شود.