به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شاکرمی ظهر چهارشنبه در مراسمی به مناسبت هفت مهر ماه روز «آتش نشانی و ایمنی» در سخنانی با تاکید بر ضرورت توجه به سه اصل پیش بینی، پیشگیری و در آخر تنبیه و مجازات اظهار داشت: در دنیای مدرن و امروزی باید به دو اصل پیش بینی و پیشگیری بیشترین توجه ویژه شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به موضوع ایمن سازی در بحث ساخت و سازهای شهری بیان کرد: این امر باید از سوی مردم و مسئولان همواره مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه مسئولان باید بر اساس قانون به مردم خدمات رسانی کنند گفت: باید خدمات رفاهی در اختیار مردم از سوی مسئولان قرار داده شود و زمینه برای ارائه آموزش های عمومی و همچنین ارتقای آموزش ها در این حوزه فراهم شود.

شاکرمی همچنین بر ضرورت همکاری مردم با شهرداری ها و دستگاههای خدمات رسان در این حوزه تاکید کرد و گفت: باید مردم نیز در مقابل ارائه خدمات به پرداخت عوارض شهرداری ها اقدام کنند و این امر نیز با فرهنگسازی و آموزش محقق می شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت سازمان های مردم نهاد برای ارائه این گونه آموزش ها به مردم تصریح کرد: متاسفانه ما در بحث ساخت و سازها شاهد هستیم که مسائل ایمن سازی به هیچ عنوان مدنظر قرار نمی گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با تاکید بر ضرورت جلوگیری از اینگونه ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر خرم آباد گفت: دستگاههای خدمات رسان نیز نباید برای این ساخت و سازهای غیر مجاز زیرساخت هایی از جمله آب، برق، گاز و ... ایجاد کنند.

شاکرمی ادامه داد: ما حتی شاهد هستیم در ساختمان های اداری نیز توجهی به بحث ایمن سازی نمی شود و مسئولان و مدیران نیز در این زمینه بی توجه هستند.

شاکرمی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش و همچنین دانشگاهها ظرفیت بسیار خوبی برای ارائه آموزش های عمومی هستند گفت: در حال حاضر ما در استان ۳۰ هزار سفیر پیشگیری در مدارس داریم و این ظرفیت بسیار خوبی برای ارائه آموزش های عمومی و شهروندی به مردم هستند.