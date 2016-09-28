۷ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۸

نویسنده تاجیک مدال «خدمت شایسته» از رئیس جمهور تاجیکستان گرفت

رئیس جمهور تاجیکستان مدال «خدمت شایسته» را به یک شاعر، نویسنده و منتقد اهل این کشور اعطا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «نورعلی نورزاد»، شاعر، نویسنده، منتقد و مدیر گروه ادبیات کلاسیک دانشگاه دولتی خجند، به پاس «خدمت ارزشمند در عرصه ادبیات و تعلیم و تربیت نسل نورس»، «مدال خدمت شایسته» را از رئیس جمهوری تاجیکستان، امامعلی رحمان، دریافت کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان این مدال را در قصر ملت و در مراسم استقبال از بیست و پنجمین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان که با حضور تعداد زیادی از کارمندان کسب و کارهای گوناگون برگزار شد، به این نویسنده کشورش اعطا کرد.

بر اساس اعلام وابستگی فرهنگی ایران در خجند، در آغاز مراسم، امامعلی رحمان سالگرد این جشن را به مردم کشورش و نیز هم‌زبانان تاجیک‌ها تبریک گفت و تاکید کرد: فعالیت پرثمر و صادقانه و جوانمردانه فرزندان وطن‌دوست خلقمان همیشه شایسته قدردانی بود است و زحمت آنها در راه آبادی وطن، از جانب دولت بی‌قدر نمی‌ماند.

