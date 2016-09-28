به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نوذر مرادی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته ناجا اظهار کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از ولایتمدارترین مجموعه های نظام، با تمام قوا و قدرت در راستای امنیت و آسایش شهروندان و نیز دفاع و پشتیبانی از مرزهای کشور طبق وظایف و ماموریت های ذاتی خود تلاش می کند و خادم و خدمتگزار مردم و دفاع از کیان کشور است.

وی با بیان اینکه مرزداران و نیروهای مرزبانی به عنوان چشمان بیدار نظام اسلامی، ناموس داران کشور هستند، افزود: افزایش همکاری مردم و مرزنشینان منطقه با نیروهای مرزبانی به تقویت امنیت و ثبات در مرزهای منطقه کمک زیادی می کند.

مرادی بهترین مرزبانان را مرزنشینان عنوان کرد و گفت: مرزنشینان در حقیقت مرزبانان واقعی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند و این افتخار و نعمت بزرگی است که پاسداری از مرزهای کشور را به عهده دارند. فرمانده هنگ مرزی آستارا با اشاره به شعار امسال هفته ناجا با عنوان همه با هم برای امنیت و آرامش گفت: وحدت مرزنشینان امنیت مرزها را تثبیت می کند.

وی با بیان اینکه مرزبانان و نیروهای مسلح کشورمان در امور دفاعی و مرزبانی آمادگی کافی دارند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در حفظ و برقراری امنیت در مرزها جدیت کامل دارد.

مرادی شهرستان مرزی بندر آستارا را از امن ترین مرزهای کشور عنوان کرد و گفت: مرزنشینان آستارا از شرایط کاملا با ثبات و مثال زدنی برخوردار بوده و از امن ترین سرحدات کشور است.

فرمانده هنگ مرزی آستارا تعامل خوب و ممتاز مرزنشینان آستارایی با مرزبانان را یاد آور شد و اظهار کرد: نگهداری و پایداری امنیت در مناطق مرزی شهرستان آستارا نتیجه همکاری و ارتباط تنگاتنگ مردم با مرزبانان است.

مرادی با تقدیر از همکاری رسانه ها با نیروی انتظامی و مرزبانی گفت: ایجاد امنیت در جامعه نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های بسیاری است که در این میان نقش رسانه ها از سایرین برجسته تر است.

وی نشست با مرزنشینان، برگزاری رژه دریایی در نوار ساحلی شهرستان و بازدید دانش آموزان از مناطق مرزی آستارا را از جمله برنامه های مهم هنگ مرزی آستارا در هفته گرامیداشت ناجا اعلام کرد.

شهرستان مرزی بندر آستارا با بیش از ۸۶ هزار نفر جمعیت در مجاورت مرز و در جوار شهر آستارای جمهوری آذربایجان قرار دارد .