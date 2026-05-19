به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبرجاویدان در جمع تعدادی از مرزنشینان بندربوشهر، گفت: امروز به برکت رهنمودهای داهیانه امام شهید و نیز هم افزایی و وحدت، امنیت مثال زدنی در کشور برقرار است.

فرمانده مرزبانی فراجا بر تعامل خوب میان مرزبانان و مرزنشینان اشاره و بیان کرد: نیروهای مسلح بسیجیان و نیز مردم خوب منطقه با همدلی و هم افزایی نقش بسزایی در ایجاد امنیت پایدار دارند.

این مقام عالی مرزبانی انتظامی با بیان اینکه مردم منطقه و مرزنشینان، مرزبانان اصلی خلیج فارس بوده و هستند، بر لزوم حفظ انسجام و وحدت موجود تأکید کرد.

️وی گفت: افتخارمرزبانی خدمت به مرزنشینان و تامین امنیت مرزها است.