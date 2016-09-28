به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع ارشد و دکتری تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۳ مهر ادامه خواهد داشت.

کلیه داوطلبانی که در آزمون دکتری تخصصی ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی شرکت کرده و دعوت به مصاحبه شدند می توانند متناسب با رشته و گرایشی که مصاحبه شده اند و همچنین داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد می توانند متناسب با مجموعه امتحانی که در آن شرکت کرده اند به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنند.

تمامی داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب حداکثر ۲۰ رشته محل دانشگاهی اقدام کنند.

امکان ویرایش رشته / محل های انتخابی تا پایان مدت زمان ثبت نام برای داوطلبان فراهم است.

اسامی پذیرفته شدگان روز شنبه ۱۷ مهر ماه اعلام خواهد شد پذیرفته شدگان می توانند بعد از اعلام نتایج جهت ثبت نام به واحددانشگاهی محل پذیرش مراجعه کنند.

زمان ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های با آزمون سراسری ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی (کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای) تا نیمه مهرماه اعلام خواهد شد.