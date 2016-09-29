هند خواستار بازبینی در قرارداد ساخت کارخانه آلومینیوم در ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت هند از شرکت صنایع ملی آلومینیوم این کشور (نالکو) خواسته تا در مورد توافق اولیه انجام شده با ایران در خصوص احداث و راه اندازی کارخانه گداخت آلومینیوم در کشورمان بازبینی کند.

«بالویندر کومار»، وزیر معادن هند در این رابطه گفت: ارزش افزوده باید نصیب هند شود و ما باید به جای واردات محصول از طریق تاسیس کارخانجات در خارج از کشور، در تولید آلومینیوم به خودکفایی برسیم.

وی همچنین در خصوص مذاکرات انجام شده با ایران در این خصوص افزود: ما از آنها خواسته ایم تا ظرفیت داخلی خود را افزایش دهند.

اما وی در عین حال گفت که تصمیم گیری نهایی با رئیس شرکت نالکو به عنوان طرف قرارداد ایران در این معامله خواهد بود.

گفتنی است، پیشتر در تیر ماه سال گذشته و در پی انجام پیش زمینه های توافق هسته ای موسوم به برجام، دولت هند قراردادی به ارزش ۳ میلیارد دلار با ایران برای تاسیس یک کارخانه گداخت آلومینیوم در کشورمان امضا کرده بود.

ذخایر ذغال سنگ هند برای تامین انرژی مورد نیاز آلومنیوم این کشور کافی نیست و از آنجایی که واردات ذغال سنگ به صرفه نیست، این کشور به دنبال تولید آلومنیوم در خارج از خاک خود و در کشورهای غنی از نظر انرژی است.

با توجه به اینکه هزینه برق ۴۰ درصد هزینه تولید آلومنیوم را تشکیل می دهد، ایران به دلیل داشتن ظرفیت بالای تولید برق، محلی ایده آل برای تولید این فلز استراتژیک به شمار می رود.

ایران سالانه ۳۴۰ هزار تن آلومنیوم تولید می کند و قصد دارد با سرمایه گذاری حدودا ۱۲ میلیارد دلاری، این رقم را تا سال ۲۰۲۵ به ۱.۵میلیون تن برساند.