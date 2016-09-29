رشد ۱۶درصدی حمل ونقل بار از طریق ریلی در بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه آهن هرمزگان، محمد پورفخری با تشریح عملکرد این اداره کل در خصوص حمل بار درشش ماهه اول سال جاری اظهار داشت : در بندر شهید رجایی از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد رشد۱۶ درصدی در زمینه تناژ و۲۶ درصدی در زمینه تعداد واگن در این اداره کل بوده ایم. در این مدت جابجایی ۸میلیون و۴۵۸ هزار و۴۵۵ تن محمولات اعم از ترانزیت، نفتی و غیرنفتی انجام گرفته که این امر به وسیله ۱۳۶ هزارو ۶۸۲ دستگاه واگن محقق شده است.

پورفخری افزود: امسال باتوسعه خطوط ریلی در محوطه بندری شهید رجایی سهم جابجایی بار توسط حمل ونقل ریلی نسبت به جاده ۲۲ درصد در سال جاری است.

مدیر کل راه آهن گفت: در این مدت در زمینه بارگیری تعداد ۵۱هزارو ۴۲۶دستگاه واگن به میزان ۳میلیون و ۵۰۰ هزار و ۶۹۶ تن بارگیری انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد را نشان می دهد.

وی عنوان کرد: در زمینه تخلیه تعداد ۸۵ هزار و ۲۵۶ دستگاه واگن به میزان ۴ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۷۵۹ تن تخلیه انجام شده که با مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد واگن ۳۷ درصد و از لحاظ تناژ ۳۰ درصد رشد را شاهد بوده ایم که اهم کالاهای جابجا شده در این مدت عبارتند از: مواد معدنی، مس، مازوت، کانتینرباردار و خالی، رول و... بوده است.

پورفخری در خصوص عملکرد راه آهن در زمینه تخلیه و بارگیری کانتینری در شش ماهه اول سال جاری، اظهارداشت: در حوزه تخلیه و بارگیری کانتینری از ۲۷ هزار و ۶۰۱ TEU در سال گذشته ، به ۴۶ هزار و ۷۰۷ TEU در سال جاری رسیده است که رشد ۶۹ درصدی را شاهد بوده ایم و در مورد تن کیلومتر مرزی از ۲ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۲۷۰ تن کیلومتر در سال گذشته به ۳ میلیارد و ۳۴۳ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۵۰۴ تن کیلومتر در سال جاری بوده است که ۱۸ درصد رشد را نشان می دهد.